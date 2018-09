Sterling pede quase R$ 1,5 milhão por semana para renovar com o City

O Manchester City precisará gastar bastante para renovar com Raheem Sterling. De acordo com relatos da imprensa inglesa, o atacante pediu um salário semanal de 275 mil libras, quase R$ 1,5 milhão. Isso representaria um aumento de cerca de 50%, uma vez que o jogador já ganha perto de R$ 1 milhão por semana.





Sterling tem contrato com o City até 2020. O atacante brilhou na última temporada, com 23 gols e participação decisiva nos títulos da Premier League e da Copa da Liga Inglesa. Ele também disputou a Copa do Mundo, pela seleção inglesa, e teve o nome ligado a uma possível transação para o Real Madrid.





No início de 2018, outro destaque dos Citizens renovou contrato com um aumento substancial de salário. Kevin de Bruyne assinou até 2023 e passou a receber 260 mil libras semanais, algo em torno de R$ 1,1 milhão. Com os bônus, o meia belga chega a ganhar mais de R$ 1,8 milhão.





Em meio à espera pela renovação de Sterling, o técnico Pep Guardiola deixou claro que espera contar com o jogador por bastante tempo.





– Todos sabem que estamos muito satisfeitos com ele (Sterling) e queremos que continue. O clube perguntou a minha opinião, e eu disse isso. Agora, está entre o clube e o agente de Raheem – afirmou, sem garantir um final feliz para a história.





