Stock Car: Etapa de Tarumã transferida para Londrina

(Foto: Denis Ribeiro/Stock Car/Vipcomm)









A Vicar Promoções Desportivas, organizadora e promotora da Stock Car, informa que a décima etapa da categoria, prevista para 21 de outubro, será transferida do Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), para Londrina (PR).





A mudança foi necessária porque o autódromo não reúne condições de segurança para a realização de provas da Stock Car, segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), que havia solicitado obras para aumentar a segurança dos pilotos, mas as mesmas não foram atendidas até 30 dias antes da prova. Por esse motivo a CBA vetou a realização do evento no autódromo.





A entidade comunicou oficialmente o veto do Autódromo de Tarumã à Vicar na última quarta-feira, 19, e solicitou a mudança do local da prova.





Londrina foi escolhida como palco da próxima etapa devido ao sucesso de público na corrida realizada dia 6 de maio, quando todas as arquibancadas, paddock e camarotes ficaram lotadas nas vitórias de Max Wilson e Lucas di Grassi.