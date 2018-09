Time se despede da LNF com 1 ponto e 137 gols sofridos em 18 jogos

(Foto: Sidnei Batista/Divulgação)









Com a derrota por 9 a 2 para a Assoeva neste domingo, no Mangueirinho, o Belém encerrou sua participação na Liga Nacional de Futsal (LNF) da pior forma possível. Em 18 jogos disputados ao longo da temporada, a equipe paraense somou apenas um ponto, com 17 derrotas, 31 gols marcados, 137 sofridos e -106 de saldo. Foi a pior campanha de uma equipe em 23 edições da LNF. Seria o Belém o Íbis do Futsal? Ao menos em 2018, os paraenses tiveram números de dar inveja àquele que é considerado o pior time do mundo.





A maior goleada sofrida pelo Belém na temporada foi um 14 a 3 para o Atlântico Erechim na segunda rodada. A equipe do Pará ainda levou 12 a 1 do Joinville, 11 a 0 do Sorocaba, 11 a 2 do Marreco, 10 a 1 do Jaraguá, 10 a 3 do Blumenau, 10 a 3 do Cascavel e 8 a 1 do Tubarão. O único ponto obtido foi no empate em 1 a 1 com o Joaçaba na 16ª rodada. Edilson marcou o gol que deu ao Belém o seu ponto solitário na LNF 2018.





Apesar da péssima campanha, o Belém entrou para a história de forma positiva como primeira equipe da Região Norte a participar da LNF. Soberano em competições regionais, o time foi convidado a disputar a Liga deste ano após figurar entre os 20 clubes mais bem ranqueados pela CBFS.





Outro fato memorável da participação do Belém foi a presença de um jogador-presidente que pode entrar para o Guinness Book a qualquer momento. Aos 65 anos, o fixo Roberto jogou todas as 18 partidas da equipe na temporada, tornando-se assim o atleta mais velho a participar do principal campeonato nacional de futsal de um país.





As curiosidades não param por aí. Como o Belém foi a única equipe do norte do país a disputar a LNF 2018, o time teve de percorrer 60.474km em viagens este ano, mais que uma volta ao mundo pela Linha do Equador, que tem exatos 40.075km.





Nesta segunda, às 19h, o SporTV.com transmite Jaraguá x Blumenau pelo complemento da 18ª rodada. As duas equipes já estão garantidas no playoff. A última rodada da primeira fase acontece na quinta-feira.





Confira os jogos do Belém na LNF 2018:

Belém 1 x 7 São José

Atlântico Erechim 14 x 3 Belém

Belém 0 x 11 Sorocaba

Blumenau 10 x 3 Belém

Belém 2 x 5 Corinthians

Marechal Rondon 6 x 1 Belém

Belém 1 x 12 Joinville

Paraíso 6 x 3 Belém

Belém 0 x 3 Pato

Belém 3 x 5 Minas

Foz Cataratas 4 x 3 Belém

Carlos Barbosa 5 x 1 Belém

Belém 1 x 10 Jaraguá

Cascavel 10 x 3 Belém

Marreco 11 x 2 Belém

Belém 1 x 1 Joaçaba

Tubarão 8 x 1 Belém

Belém 2 x 9 Assoeva





Globo Esporte