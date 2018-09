Único evento a unir esporte e paradesporto, Liga Nescau JP comemora Dia do Atleta Paralímpico

O Dia Nacional do Atleta Paralímpico será comemorado neste sábado (22) e não vai passar em branco na LIGA NESCAU Jovem Pan. Reconhecida como a única competição brasileira a incluir portadores de deficiência entre as promovidas pela inciativa privada, além de criar uma ação inédita ao unir esporte e paradesporto, terá programação especial nesta data. Na segunda rodada do torneio estudantil, sábado, no clube Esperia, serão disputadas provas de judô para deficientes visuais, além de disputas esportivas de judô, futsal e atletismo, envolvendo mais de 1.000 participantes. No domingo (23), é a vez da natação adaptada. Também será oficializado o sétimo embaixador da quarta temporada, escolhido entre destaques da paradesporto nacional.





A vocação inclusive da LIGA NESCAU aflorou em 2017, com a inclusão de disputas paradesportivas, com direito a exibição da seleção brasileira de vôlei sentado, que enfrentou o time do Vôlei Nestlé na cerimônia de abertura. Neste ano, as disputas adaptadas cresceram. São seis modalidades: atletismo, basquete sobre rodas, tênis de mesa, vôlei sentado, natação e judô. “Acreditamos que o esporte ensina, transforma e tem que ser para todos. Por isso buscamos ampliar as oportunidades para meninos e meninas na LIGA NESCAU. Além disso, unir atletas e paratletas em um mesmo torneio, uma iniciativa inédita no Brasil, fortalece a ideia que somos todos iguais”, afirma Rodrigo Lopes, gerente de marketing de bebidas da NESTLÉ.





Além do paradesporto, a LIGA NESCAU traz nove modalidades para crianças e jovens, de 10 a 16 anos. São elas: futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo, ginástica artística, natação, tênis de mesa e judô. Na quarta edição, a competição estudantil é disputada nas categorias pré-mirim (sub-12 anos), mirim (sub-14) e infantil (sub-16). No total, a competição reúne 7.660 alunos de 300 da rede pública, privada, ONGs e associações, clubes e demais instituições de ensino. Na rodada deste final de semana, no Esperia, a rodada do esportes convencionais terá atletismo e natação.





A LIGA NESCAU JP já anunciou seis embaixadores para a competição de 2018. Conta com a jogadora de vôlei Tandara, o craque Falcão, a judoca Mayra Aguiar, o ex-nadador Thiago Pereira, a ginasta Flávia Saraiva e o jogador de basquete Yago Mateus. As rodadas da quarta edição do torneio serão nos clubes Sírio, Juventus e Esperia. As finais estão programadas para os dias 24 e 25 de novembro, no Pacaembu.





Esporte e música – A abertura da quarta edição da LIGA NESCAU JP foi realizada no dia 15 de setembro e recebeu quatro mil pessoas, que lotaram o ginásio do Sírio, na capital paulista. Considerada uma das maiores do Brasil, reuniu música e esporte na festa inicial. No início das atividades, mais de 500 crianças participaram da competição de ginástica artística. Na sequência, ocorreu uma partida exibição de basquete sobre rodas. Depois, a Banda NESTLÉ colocou o público para dançar com grandes sucessos do pop/rock nacional. Um aquecimento para a interação do Cartolouco, o craque de futsal Falcão e o ex-nadador Thiago Pereira com a garotada. A cantora Ráae encerrou com a música tema ‘I won’t stop’ (Eu não vou parar).





Para promover a LIGA NESCAU, A NESTLÉ conta com a parceria do Grupo Speeed, responsável por toda a operação do torneio. A comunicação da marca fica a cargo da Agência Ogilvy e toda a identidade visual é tratada pela FutureBrand. Informações sobre a LIGANESCAU® Jovem Pan estão disponíveis no link www.nestle.com.br/nescau/liga-nescau , na fanpage de NESCAU® e no site www.nescau.com.br





