Ainda sob contrato com a RBR, Ricciardo não poderá testar carro da Renault em 2018

Com a falta de chances de se testar na Fórmula 1, cada sessão disponível vale ouro. Uma delas acontecerá ao final da atual temporada, quando a categoria fará uma rodada de testes após o GP de Abu Dhabi. Entretanto, nem todos os pilotos conseguirão participar da ocasião. Assinado com a Renault para 2019, Daniel Ricciardo teve negado pela RBR o pedido para guiar o carro da equipe francesa no treino coletivo em Yas Marina.





- Eu não tenho permissão para testar. Não posso guiar pela RBR e eles não me deixam guiar pela Renault. Então, está tudo bem. Eu entro de férias antes - disse o australiano.





No teste de Abu Dhabi, Charles Leclerc guiará pela Ferrari, Pierre Gasly pela RBR e George Russell pela Williams. Ricciardo, porém, terá que esperar até 2019 para ter o primeiro contato com o carro da Renault. Segundo Christian Horner, chefe da equipe austríaca, a decisão se dá pelo simples fato do australiano ainda estar sob contrato com a RBR durante o período em que serão realizados os treinos em Yas Marina.





- Ele está sob contrato após essa data, então ele não fará o teste. Houve uma pergunta: "ele está disponível?". É muito claro que ele não está, então é muito simples. Eles apenas perguntaram qual era a disponibilidade e ele não estava disponível. Ele ainda tem obrigações até o final do contrato - disse o dirigente.





Globo Esporte