Alexandre Gallo é demitido; Marques é o novo diretor de futebol do Atlético-MG

(Foto: Guilherme Frossard)









Alexandre Gallo não é mais diretor de futebol do Atlético-MG. Ele foi demitido nesta terça-feira. O ex-atacante Marques, que era coordenador das categorias de base do clube, assume a direção do futebol profissional. Segundo a assessoria de imprensa, Marques fará a função "para fechar o ano". A tendência, portanto, é que o Atlético-MG busque um novo profissional para 2019.





A pressão sobre Gallo era imensa. Ele foi o principal alvo dos recentes protestos da torcida do Atlético-MG. Internamente, também passava longe de ser unanimidade. Chegou ao clube no fim do ano passado, quando Sérgio Sette Câmara assumiu a presidência, na mesma época em que Marques foi anunciado para assumir a coordenação da base.





Na "gestão Gallo", o clube contratou 18 jogadores. Quatro já deixaram o Atlético-MG, e apenas quatro são atuais titulares - Zé Welison, era outro titular, mas machucou. Quase todas as contratações foram no mesmo perfil: atletas jovens, com potencial de crescimento. Poucos deram rápido retorno.





O Atlético-MG não começou bem a temporada. Passou por momentos de turbulência nos primeiros meses do ano e, já em fevereiro, demitiu o treinador Oswaldo de Oliveira. O auxiliar Thiago Larghi assumiu o time e conseguiu fazer um bom primeiro turno de Brasileirão com o Atlético-MG. Mas o rendimento caiu muito na segunda metade do campeonato, e o treinador foi demitido.





Levir Culpi foi contratado no último dia 17, mas a troca de treinador não acalmou o torcedor atleticano. De lá para cá, dois protestos foram feitos na sede administrativa do clube, no bairro Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. Alexandre Gallo foi o principal alvo nas duas manifestações. Ficou claro que a "bronca" da torcida era mais com a diretoria do que com o então técnico.





A situação ficou insustentável após nova derrota do Atlético-MG no Brasileirão, dessa vez para o Ceará, em Fortaleza, por 2 a 1. Um dia depois, veio o anúncio: Gallo está fora do clube.





Marques na direção até o fim do ano





O ex-atacante é ídolo da torcida do Atlético-MG e, como jogador, fez 386 jogos e 133 gols pelo time. Assim como Alexandre Gallo, retornou ao clube em dezembro do ano passado. Na gestão da base (primeiro cargo diretivo que assumiu na carreita), pregou uma interação maior entre as categorias inferiores e a profissional. Nesta temporada, o clube promoveu vários garotos ao profissional, entre eles Matheus Stockl, Bruninho e Alerrandro.





Nas últimas semanas, inclusive, quatro jovens começaram a treinar com o elenco profissional. Marques, como coordenador da base, conversou com o GloboEsporte.com sobre o assunto. Tudo indica que ele assuma a "pasta" do futebol profissional apenas até o fim de 2018 e, depois, retorne às categorias de base.





Globo Esporte