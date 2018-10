Após lesão na panturrilha, Marcelo é cortado de lista para duelos contra Argentina e Arábia

O lateral Marcelo foi cortado da lista de convocados pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira na próxima semana, contra Argentina e Arábia Saudita. A CBF anunciou que o jogador foi desconvocado em comunicado oficial nesta quarta, que aponta como motivo a lesão na panturrilha sofrida pelo jogador diante do Sevilla.





De acordo com o comunicado, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, manteve contato com o Real Madrid nos últimos dias e analisou exames feito pelo jogador na capital espanhola. Diante do cenário, informou à comissão técnica que o jogador não teria condições de jogo. O coordenador de seleções, Edu Gaspar, confirmou que um substituto será chamado.





- Temos uma dinâmica a ser seguida dentro da Seleção. Primeiro falamos com o Marcelo e desejamos a ele uma rápida melhora. Agora precisamos nos reunir e decidir o nome a ser chamado para seguir com os protocolos de convocação e liberação junto ao clube perante a Fifa - disse Edu ao site da CBF.





Marcelo sofreu uma lesão na panturrilha na reta final do duelo entre Real Madrid e Sevilla, na última semana, quando foi substituído. O Real Madrid anunciou que o jogador tinha um problema físico, mas não projetou tempo estimado para seu retorno - enquanto a imprensa espanhola apontou que o lateral poderia voltar a tempo da Data Fifa.





Após não ser chamado para os duelos contra Estados Unidos e El Salvador, na primeira convocação após a Copa do Mundo, Marcelo havia sido chamado por Tite para retornar à Seleção nesta Data Fifa. A seleção brasileira enfrentará a Arábia Saudita no dia 12, em Riad, e depois pegará a Argentina no dia 16, em Jidá.





Globo Esporte