Após pênalti e expulsão, Bressan fica fora de próximos jogos e tem futuro indefinido no Grêmio

A eliminação do Grêmio nas semifinais da Libertadores pode ter custado um preço alto a Bressan. A mão no pênalti que originou o gol de Pity Martínez, o da virada por 2 a 1, e a posterior expulsão fizeram a comissão técnica tomar uma decisão. O zagueiro ficará afastado por um período indeterminado.





Em entrevista coletiva após a partida, Renato Gaúcho admitiu que é interessante dar "um tempo e tirar o jogador do foco". Ou seja, o zagueiro ficará de fora dos próximos jogos.





– Pela experiência que eu tenho, há horas que você tem que comprar o barulho, pedir para a torcida certas coisas, mas outras que é melhor dar um tempo, tirar o jogador de foco, pensar no que ocorreu, esfriar as coisas. Não penso em usar o Bressan nos jogos por causa disso, mas não condenaremos o jogador. Lá na frente, conversaremos para ver o que é melhor – explicou Renato.





A chuvosa noite da última terça-feira será difícil de esquecer para Bressan. O zagueiro entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, após Paulo Miranda sentir caîmbras nas duas pernas. Àquela altura, os donos da casa ainda venciam por 1 a 0.





O zagueiro entrou e, no minuto seguinte, sem a bola ter rolado, já levou um cartão amarelo ao se agarrar com Pinola. Só que, aos 41, o defensor viu os holofotes virarem contra ele. Já com o duelo igual, Scocco chutou. A bola desviou no camisa 22 e saiu.





Parecia que a arbitragem marcaria escanteio. Só parecia. O árbitro de vídeo informou Andrés Cunha de uma irregularidade na área. O árbitro, então, rumou ao monitor e revisou o lance. Bressan cortara com a mão o chute do ex-colorado dentro da área. Pênalti. E, como já tinha levado a primeira advertência, acabou expulso.





Assim como o restante do grupo, o zagueiro reclamou do lance. Abatido, se desesperou, caiu em lágrimas e deixou o campo com a camisa em seu rosto, enquanto recebia o afago do auxiliar técnico, Alexandre Mendes. Com apenas 18 minutos em campo e sem dar um passe sequer.





Bressan em campo





18 minutos

1 cartão vermelho

1 falta cometida





Já na zona mista, o assunto voltou à tona. Questionado sobre o companheiro, Marcelo Grohe evitou tecer críticas. Pelo contrário. Lembrou atuação de Bressan na vitória por 2 a 1 sobre o Lanús na decisão da Libertadores em 2017, que terminou com o Grêmio tricampeão da América.





– Faz parte da nossa carreira. Eu já sofri, todos. Ele tem nossa total confiança. Entrou na final do ano passado e teve uma ótima atuação. Foi uma infelicidade. Vida que segue. Pedimos desculpas ao torcedor. Sonhávamos muito com a conquista, mas não deu.





Globo Esporte