Barcelona volta a ganhar e reassume liderança, mas perde Messi

A felicidade voltou a Barcelona, mas a preocupação permaneceu. O atual campeão venceu o ex-líder Sevilla por 4 a 2 depois de quatro rodadas de jejum e reassumiu a primeira colocação do Campeonato Espanhol. Só que ficou sem Messi. Autor do passe para o golaço de Coutinho, logo aos dois minutos, e responsável direto pelo 2 a 0 aos 12, o argentino saiu aos 16 depois de cair de mau jeito e machucar o cotovelo direito. Acabado o jogo, o clube confirmou a fratura e o desfalque por três semanas. Suárez, de pênalti, e Rakitic completaram a vitória no segundo tempo, com Sarabia e Muriel descontando.





O Barcelona foi a 18 pontos e ficou um à frente do Alavés, líder temporariamente depois de ganhar na abertura da rodada na sexta-feira passada. Ex-primeiro colocado, o Sevilla permaneceu com 16, agora em terceiro e com a companhia do Atlético de Madrid, outro que entrou em campo neste sábado e empatou. O Real vem logo atrás, em quinto, com 14, depois de perder outra, para o Levante, por 2 a 1.





O goleiro alemão Ter Stegen foi o destaque absoluto do jogo depois da saída de Messi. Fez duas defesas seguidas em dois lances em que a bola do Sevilla tinha endereço certo. Não à toa, mereceu a brincadeira da conta do Barcelona no Twitter sobre o melhor da partida.





Globo Esporte