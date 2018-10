Borna Coric supera Roger Federer e vai pegar Djokovic na final do Masters 1.000 de Xangai

Borna Coric é mesmo uma pedra no sapato de Roger Federer. Depois de vencer o suíço na final do ATP 500 de Halle, o croata anos não deu chances para revanche neste sábado. Cabeça de chave número 1, o suíço parou na semifinal do Masters 1.000 de Xangai com um duplo 6/4 em 1h13min de jogo. O atual campeão e número 2 do mundo está eliminado. É o tenista de 21 anos que vai encarar Novak Djokovic pelo título.





Atual número 19 do mundo, Coric segue com uma campanha impecável em Xangai. Só perdeu um set na estreia contra o suíço Stan Wawrinka. Nas oitavas, despachou também o argentino Juan Martin del Potro, cabeça de chave número 3. Agora empatou o histórico do confronto com Federer em 2 a 2.





Coric vai ter de mostrar poder de superação novamente na decisão de Xangai, às 5h30 deste domingo (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV 3. Nos dois duelos que fez contra Djokovic, o croata saiu derrotado.





Neste sábado, Coric começou muito bem a partida. Com uma ótima devolução, quebrou o serviço de Federer já no primeiro game. O suíço nem teve chance de devolver a quebra. Muito firme, o jovem tenista venceu por 6/4.





O segundo set teve um roteiro bem parecido. Mais uma vez Coric arrancou a quebra de cara. Federer até tentou crescer, mas o croata não permitiu e até teve mais duas chances de quebra, no quinto e no sétimo games. Novamente Coric venceu por 6/4 e celebrou a vaga na final.





