Brasileiro Scott Machado assina com o Los Angeles Lakers e ganha mais uma chance na NBA

O Los Angeles Lakers anunciou nesta sexta-feira a contratação do brasileiro Scott Machado. O brasileiro vinha atuando pelo Maccabi Haifa, que participou da pré-temporada da NBA, a liga americana de basquete. Aos 28 anos de idade, ele faz parte agora do grupo de 16 jogadores sob contrato com o time. O elenco permitido para o início da competição é de 15 e precisa ser fechado até segunda-feira, véspera da abertura.





Nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, Scott é um velho conhecido da direção dos Lakers. Na temporada passada, ele atuou na filial da franquia na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League, e foi um dos destaques do South Bay Lakers. O jogador já tem experiência na NBA, tendo disputado seis jogos de temporada regular pelo Houston Rockets e cinco de playoffs pelo Golden State Warriors.





Scott chegou a ser convocado para a seleção brasileira e atuou este ano nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. Ele já atuou em vários países da Europa, como Alemanha, Espanha, Estônia e França.





Com a chegada de Scott, o Brasil conta agora com cinco brasileiros na pré-temporada. Bruno Caboclo e Nenê, do Houston Rockets, Raulzinho, do Utah Jaz, e Cristiano Felicio, do Chicago Bulls, são os outros representantes do país.





Nesta sexta-feira, os Lakers encerram a sua participação na pré-temporada contra o Golden State Warriors, às 23h30 (de Brasília).





Globo Esporte