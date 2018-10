Brasília recebe o Circuito de Corridas Caixa no dia 25 de novembro

(Foto: Luiz Doro /adorofoto/HT Sports)













Passadas as emoções com as eleições, Brasília se prepara para mais um desafio. Desta vez, esportivo. A Capital Federal receberá o Circuito de Corridas CAIXA no dia 25 de novembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento ( www.circuitocaixa.com.br ) até o dia 21 de novembro.

A largada será no estacionamento da FUNARTE - Torre de TV, no Eixo Monumental, a partir das 8h, com percursos de 5km e 10km, além de caminhada de 5km. Entre as categorias em disputa na etapa da capital do País estão a Elite 10km (masculina e feminina), geral, economiário e por faixa etária, também para homens e mulheres. Outra opção é a possibilidade de correr em duplas.





Para garantir a inscrição pela internet, os corredores podem acessar o site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#brasilia . Após o dia 21 de novembro, somente será possível garantir participação na prova de forma presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), na Loja Centauro - Pátio Brasil Shopping, nos dias 23 (das 10h às 20h) e 24 de novembro (das 10h às 17h).





A prova brasiliense de 25 de novembro será a décima primeira e penúltima da temporada 2018 do Circuito CAIXA. Neste ano, as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Curitiba e São Paulo já receberam a competição que coloca lado a lado atletas de elite do Brasil e do exterior, com amadores que correm para bater marcas pessoais, além de buscar saúde e qualidade de vida.





A expectativa da HT Sports, responsável pela organização do Circuito CAIXA, é de receber corredores de Brasília e cidades-satélites. “A tradição da prova e a paixão pelo esporte têm garantido a presença de um elevado número de atletas de diferentes partes da região do Distrito Federal ao longo desses anos. Para 2018, esperamos uma adesão ainda maior em função da comemoração pelo aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports.





Criado em 2004, o Circuito CAIXA já recebeu mais de 280 mil pessoas em 131 provas pelo Brasil até 2017, seguindo de forma ininterrupta no apoio aos atletas brasileiros de elite e incentivo ao esporte entre os amadores. Desta forma, é considerado a mais tradicional série de corridas de rua do País.





O Circuito CAIXA é uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal, Indaiá e Nutry. A etapa de Brasília tem supervisão técnica da Federação de Atletismo do Distrito Federal.





Pegada do Bem





Como nas dez etapas anteriores, a campanha Pegada do Bem entra na programação do Circuito CAIXA em Brasília. A ação recebe doações de tênis a fim de incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade social, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos. Os calçados podem ser entregues na retirada dos kits na sexta e sábado e também na arena no dia da prova, no domingo. Essa iniciativa já arrecadou dezenas de pares de tênis nas provas anteriores, todos encaminhados para entidades assistenciais das cidades participantes.