Bridgestone se torna Parceira Paralímpica Mundial

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e a Bridgestone Corporation (Bridgestone) anunciaram hoje que a maior fabricante mundial de pneus e borracha se tornou a sétima Parceira Paralímpica Mundial oficial da organização.





A Bridgestone, que já é Parceira Olímpica Mundial até 2024, agora tem direitos globais para promover e apoiar o Movimento Paralímpico durante o mesmo período.





Como parceira no nível mais alto de patrocinadores do Movimento Paralímpico, a Bridgestone receberá do IPC direitos globais em categorias como pneus, serviços para pneus e determinados serviços automotivos, bicicletas motorizadas, suporte de isolamento sísmico e diversos produtos industriais.





A Bridgestone também é parceira Gold dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e das equipes paralímpicas do Japão, da Tailândia e dos Estados Unidos. A empresa patrocinou diversos paratletas internacionais de ponta, incluindo oito funcionários da Bridgestone que estão treinando para as classificatórias dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.





O fortalecimento do compromisso de apoiar o Movimento Paralímpico no mundo se alinha à mensagem da empresa, “Vá atrás dos seus sonhos”, que visa incentivar as pessoas a superarem obstáculos e perseverarem em busca de seus objetivos.





Andrew Parsons, Presidente do IPC, afirma: “Estamos muito contentes por a Bridgestone se tornar a sétima Parceira Paralímpica Mundial do IPC. Acreditamos que a mensagem da empresa, “Vá atrás dos seus sonhos”, alinha-se perfeitamente às aspirações do Movimento Paralímpico e do IPC. Uma das visões do IPC é promover a excelência entre os paratletas, ou seja, pessoas com deficiência que vão atrás de seus sonhos por meio de modalidades paraesportivas em todos os níveis de competição”.





“Trabalhando juntos, esperamos poder oferecer as condições para que cada vez mais pessoas corram atrás dos seus sonhos no mundo inteiro. Esse é o terceiro acordo deste tipo desde que o novo acordo do COI IPC foi firmado no mês de março e mostra as vantagens da colaboração entre as duas organizações nessa área.”.





Masaaki Tsuya, CEO e Representative Executive Officer da Bridgestone Corporation, afirma: “A Bridgestone tem a honra de se tornar Parceira Paralímpica Mundial e continuar apoiando a importante missão do IPC para criar uma sociedade mais inclusiva através do paraesporte”.





“A Bridgestone assume o compromisso de melhorar a mobilidade, a vida, o trabalho e o lazer das pessoas. Os valores centrais de serviço e diversidade de nossa empresa se refletem no Movimento Paralímpico. Juntos, vamos celebrar os atletas de maior destaque do mundo e inspirar pessoas com os mais diversos tipos de habilidades a correrem atrás de seus sonhos.”





Como parte de seu apoio contínuo ao Movimento Paralímpico, a Bridgestone Corporation utiliza seu amplo conhecimento na área de pneus e borracha para desenvolver avanços em equipamentos para paratletas no Japão, incluindo novos solados de borracha para próteses e empunhaduras de borracha para luvas. Através da Bridgestone Cycle Co., Ltd. (Bridgestone Cycle) e da Bridgestone Sports Co., Ltd. (Bridgestone Sports), a empresa também ofereceu bicicletas, equipamentos esportivos e suporte técnico para atletas de paraciclismo e tênis em cadeira de rodas no Japão.