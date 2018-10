CBB anuncia o retorno do Campeonato Brasileiro adulto de basquete para 2019

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) irá voltar a organizar um Campeonato Brasileiro adulto a partir de 2019. Em circular divulgada para clubes e federações no último dia 28 de setembro, a entidade convida representantes de federações e clubes interessados para uma primeira reunião sobre o torneio. Na conversa em São Paulo, no próximo dia 23 de outubro, serão tratados formato, duração, participantes, além de oportunidades comerciais que a disputa pode trazer para a CBB. Além disso, serão tratadas informações sobre a Copa Brasil, que substituirá a Liga Ouro, divisão de acesso organizada pela Liga Nacional de Basquete, que deixará de existir e terá sua última edição em 2019.





No ofício, a CBB trata a edição de 2019 como um embrião de um torneio de abrangência nacional já para 2020. Mas cita que o Novo Basquete Brasil, também organizado pela LNB, seguirá sendo de responsabilidade da mesma, de acordo com acordo firmado em 2009. A ação da CBB tem o aval da Federação Internacional de Basquete (Fiba) sob o objetivo de "mais um passo dado pela nova gestão na direção de restabelecer a governança do basquetebol dentro da nossa casa".





- Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar a Liga Nacional de Basquete pelos excepcionais campeonatos que foram realizados durante todos esses anos, o NBB é um exemplo, é o campeonato da elite do nosso basquete, muito bem organizado, que merece, realmente, todos os cumprimentos. E vai continuar sendo realizado com maestria pela LNB - disse o presidente da CBB Guy Peixoto.





Anteriormente, em acordo selado com a própria LNB, a CBB já havia definido que a Copa Brasil passaria a valer como uma das divisões de acesso para o NBB, sendo assim, a Liga Ouro deixaria de existir. Da Copa Brasil, o time ganhará vaga para o Brasileiro, e este sim será o estágio imediato antes do NBB. De acordo com o Secretário Geral da CBB, Carlos Fontenelle, o Campeonato Brasileiro Adulto chega para dar espaço para as quase mil equipes adultas espalhadas pelo país.





- Esse campeonato vem para dar a devida dimensão ao basquete adulto masculino do Brasil, que é disputado por quase mil equipes em todas as regiões e que precisam de um campeonato desse porte para poder incentivar. Em alguns anos esperamos alcançar todo esse contingente de jogadores para que possam se desenvolver. Atletas e equipes servirão de base para poder, ao se qualificarem, pleitear a entrada no NBB, por isso, esse é um trabalho que visa dar movimentação e aumentar o mercdo para todos os profissionais que estão envolvidos com o basquete, possibilitando um ganho de qualidade aos técnicos, preparadores físicos, médicos, nutricionistas e árbitros - disse Fontenelle.





O último Campeonato Brasileiro de basquete adulto foi organizado em 2008. Nesta década, a CBB conviveu com problemas políticos, comerciais e financeiros que culminaram na criação da Nossa Liga de Basquetebol e a Associação de Clubes Brasileiros de Basquetebol. Em 2009 então surgiu o Novo Basquete Brasil, que desde então, através da Liga Nacional de Basquete, organiza o único torneio adulto nacional de basquete no Brasil.





Globo Esporte