CBF divulga calendário do futebol brasileiro com novidades para temporada 2019

O calendário do futebol brasileiro para 2019 está definido e foi divulgado nesta quarta-feira pela CBF. Entre as novidades estão as finais da Copa do Brasil marcadas para setembro e os jogos noturnos começando até 21h30.





Conforme o documento, os campeões estaduais serão definidos em abril. Em setembro, sai o vencedor da Copa do Brasil. E em novembro e dezembro, saberemos quem são os campeões brasileiros e os das copas Libertadores e Sul-Americana.





Em 2019, assim como aconteceu em 2018, o calendário será interrompido por uma competição internacional, a Copa América. Realizado no Brasil, o torneio acontecerá entre 14 de junho e 7 de julho. Neste período, as principais competições nacionais terão uma pausa. Os jogos da Série A acontecerão até 12 de junho, portanto apenas dois dias antes do início da torneio de seleções.





Data-Fifa voltará a ser problema para os clubes





Mais uma vez, os campeonatos disputados por clubes brasileiros não serão interrompidos durante as datas-Fifa. Se houver jogadores convocados por seleções, os clubes são obrigados a cedê-los.





As duas partidas da final da Copa do Brasil vão conflitar com a data-fifa de setembro. Os jogos da decisão estão marcados para 4 e 11 de setembro. Há uma data-Fifa que prevê jogos das seleções nacionais nos dias 5 e 10 do mesmo mês.





Pelo Brasileirão, sete rodadas terão jogos de Data-Fifa. São elas: 8ª, 9º 18ª, 24ª, 25ª, 26ª e 33ª. Ainda haverá Data-Fifa colada ao jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil e durante três jogos de estaduais.





No comunicado em que anuncia a divulgação do calendário, o diretor-executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, diz que haverá avanços em 2020.





– Um dos grandes desafios da CBF é aprimorar o calendário, distribuir melhor as competições durante o ano e oferecer aos torcedores dias e horários de jogos cada vez melhores. Fizemos um movimento nesta direção e vamos avançar mais em 2020.





Veja principais pontos do calendário:





Campeonato Brasileiro da Série A: de 28 de abril até 8 de dezembro





Campeonato Brasileiro da Série B: de 27 de abril até 30 de novembro





Copa do Brasil: início no dia 6 de fevereiro e finais marcadas para 4 e 11 de setembro





Primeira rodada da fase de grupos da Libertadores será no dia 6 de março, Quarta-Feira de Cinzas; final está marcada para 23 de novembro





Pré-Libertadores tem início em 6 de fevereiro





Copa Sul-Americana será realizada de 6 de fevereiro a 9 de novembro





Jogos noturnos começarão até 21h30





Pré-temporada de 18 dias, quatro a mais do que em 2018





Campeonatos estaduais seguem com 18 datas: entre 20 de janeiro e 21 de abril





Redução no intervalo entre as partidas de ida e volta das quartas de final, semifinais e finais da Copa do Brasil: agora será de uma semana





