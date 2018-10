Chateado por desempenho, Guto Ferreira fala sobre demissão da Chape e planos

(Foto: Eduardo Florão)









Demitido do comando da Chapecoense na manhã desta segunda-feira, Guto Ferreira afirmou que está chateado por não ter conseguido resultados melhores à frente do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos, o treinador teve apenas 33,33% de aproveitamento.





O Verdão chegou a ter uma melhora durante o trabalho, com uma sequência de dois triunfos seguidos, contra Atlético-PR e Internacional, mas voltou a oscilar. Depois de bater o Galo, há duas rodadas, a expectativa do duelo direto com o Vitória terminou em frustração e na volta para a zona de rebaixamento na manhã do último domingo. Agora, o time é o 17º colocado na tabela.





- Dentro do contexto, o treinador trabalha com resultado. Os resultados não aconteceram. Eu respeito toda e qualquer tomada de decisão. Nós, treinadores, estamos tomando decisões o tempo inteiro. Eu posso até não concordar, mas respeitar, sempre. Estou chateado para caramba, me cobrando muito e torcendo para que quem chegue consiga a solução que não consegui dar. A chateação é muito mais comigo por não ter conseguido o resultado. O clube vivencia uma situação de resultado. Se trabalhou bem ou trabalhou mal, não me interessa. Interessa que foi jogada a responsabilidade para você. À medida que não consegue, você se cobra. Eu, pessoalmente, me cobro. Mesmo com a consciência de que fiz o melhor - disse.





Apesar de estar livre no mercado, Guto Ferreira afirmou que não vai assumir nenhum clube no restante da temporada. A ideia, segundo ele, é pensar na carreira e, quem sabe, realizar o estágio que precisou adiar por causa do convite da diretoria da Chapecoense.





- Não é assim, de sair de um lugar e entrar em outro, sair de um lugar e entrar em outro. Eu, inclusive, quando vim para a Chape, tinha estágio marcado com o Simeone, do Atlético de Madrid. Interrompi a ida, porque o chamado da Chape, até pelo que tinha vivido com as pessoas que estão aqui, era muito forte. Fiz o que estava ao meu alcance, não consegui fazer mais - finalizou.





O trabalho





Guto Ferreira chegou na Arena Condá para substituir o demitido Gilson Kleina, mas não conseguiu fazer o time reagir à má fase. Além da posição incômoda no Z-4, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians.





Na primeira passagem pela Chape, em setembro de 2015, o time alviverde havia sofrido uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro, e o treinador foi chamado para o posto de Vinícius Eutrópio e cumpriu a meta de manter a equipe na Série A. Guto conquistou o título catarinense de 2016 e esteve na área técnica na primeira partida internacional oficial do clube, na Copa Sul-Americana.





No retorno, tinha a mesma missão: impedir à queda à segunda divisão. No entanto, deixa o trabalho no meio do caminho.





