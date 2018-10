Claudinei Oliveira aceita proposta da Chapecoense e deixa o Paraná

(Foto: Marcelo Andrade/Gazeta do Povo)









O técnico Claudinei Oliveira aceitou a proposta da Chapecoense para comandar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Com isso, o profissional encerra o trabalho no Paraná após dois meses e sem nenhuma vitória com o lanterna da Série A. Foram 11 jogos, com três empates e 8 derrotas - aproveitamento de 9%. Além do treinador, também deixa o clube o auxiliar-técnico Luciano Gusso.





- Tive uma reunião com o Paraná. Com o presidente o Marcão (diretor de futebol). Ontem (segunda), a Chapecoense procurou meu empresário e fez uma proposta. Vim para Curitiba e conversei com o Paraná. O Léo (presidente) agradeceu a minha sinceridade e deixou as postas do clube abertas, disse o treinador para a jornalista Nadja Mauad, do Blog da Nadja.





A Chape será o quarto clube de Claudinei na temporada. O treinador começou o ano no Avaí, passou por Sport e Paraná até aceitar o desafio no Oeste de Santa Catarina. O comandante topou o contrato de nove jogos por acreditar na qualidade da equipe para deixar a zona de rebaixamento.





Tencati é o principal nome para assumir o Paraná





Claudinei Oliveira encontrará a Chapecoense na 18ª colocação, a um ponto do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ele substitui Guto Ferreira, demitido na segunda-feira após perder justamente para o Rubro-Negro baiano.





O primeiro desafio de Claudinei será no domingo, 19h, fora de casa. A Chapecoense visita o Cruzeiro, no estádio Independência, pela 30ª rodada do Brasileirão.





