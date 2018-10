Com quase 2 mil participantes em 2018, Corrida Outubro Rosa chega a sua 5ª edição em Ribeirão Preto

(Foto: Rafael Cautella)

No próximo dia 21 de outubro acontece a 5ª Corrida/Caminhada Outubro Rosa em Ribeirão Preto (SP), promovida pelo Instituto de Oncologia de Ribeirão Preto (InORP) em parceria com o Shopping Iguatemi. A expectativa da organização este ano é de receber 1.800 corredores, 100 a mais que em 2017.

Mais do que uma corrida, o evento busca conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico do câncer de mama, como enfatiza o Dr. Diocésio Andrade, oncologista e diretor técnico do InORP. “A proposta é fortalecer a conscientização, prevenção e ressaltar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar mais qualidade de vida através de exercícios físicos. A prática regular de atividade física aliada a uma alimentação saudável e bons hábitos melhoram a qualidade de vida e também pode prevenir vários tipos de câncer”.





Desde sua criação, em 2014, a Corrida e Caminhada Outubro Rosa recebeu mais de 4 mil participantes. Para ser ter uma noção da dimensão do evento, a primeira edição contou com 400 corredores e em 2018 a marca deve chegar a 1.800 participantes. A corrida terá início às 7h, com a preparação dos corredores, e a largada está prevista para às 8h, com duração de prova de uma hora.





A retirada dos kits de corrida, que contará com chip de cronometragem, número do peito e camiseta, ocorrerá no dias 19 e 20 de outubro, das 11h às 20h, no Shopping Iguatemi. “Teremos medalhas para todos os participantes bem como kits pós corrida com alimentos saudáveis para hidratação”, informa Andrade.





O evento será dividido em dois percursos, de acordo com a inscrição do atleta. Haverá o percurso de corrida de 5 km e o de caminhada de 3 km, todos no mesmo local. No final da reportagem você confere o trajeto da corrida.





O movimento Outubro Rosa surgiu em 1990 para estimular o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. “No mês, várias entidades promovem ações e compartilham informações sobre ele com o objetivo de incentivar as mulheres a inserirem em suas rotinas medidas preventivas e positivas para o diagnóstico precoce, práticas saudáveis como a de atividades, ingestão de alimentos saudáveis e exames preventivos. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais e podem aumentar em 90% as chances de cura da doença”, explica Andrade.





Preparação contará com alongamentos antes da prova (Foto: Rafael Cautella)





Cuidados físicos





Como em toda atividade física, é necessário que o atleta, inclusive o amador, tome alguns cuidados para evitar qualquer lesão e suavizar o desgaste físico. É importante ter um acompanhamento de um profissional de educação física e estar com os exames médicos em dia.





De acordo com Rafael Zimak, diretor técnico da Bodytech, o preparo anterior a corrida é muito importante e o atleta precisa aprender as "respostas do corpo", como um cansaço ou uma fadiga, por exemplo. “[É importante] Ajustar o ritmo da prova para o nível de condicionamento e treinamento da pessoa. Tomar cuidado para não acompanhar o ritmo de outras pessoas com objetivos diferentes do seu na corrida. Escolher roupas e tênis adequados, lembrar de se alimentar corretamente e manter a hidratação e fazer a recuperação pós-prova”, disse.





No vestuário, o tênis adequado é importante para a pisada e evitar lesões nos membros inferiores. “Na média, os tênis precisam ser leves, com boa ventilação e com bom ajuste aos pés, evitando assim bolhas e incomodo durante a prova. Hoje existem muitas opções com ajuste de pisada e diferentes tipos de amortecimento”, explica Rafael. Roupas leves são mais adequadas para a prática.





O educador também conta os principais cuidados na véspera da corrida, para que o corpo esteja preparado para o esforço. “Treino leve, descanso, boa alimentação e hidratação. Evitar comidas pesadas e de difícil digestão e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Dormir bem ajuda na performance no dia seguinte”.









Serviço

5ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa Ribeirão Preto

Data: 21 de outubro de 2018

Horário: a partir das 7h, com largada às 8h

Onde: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Endereço: Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, bairro Nova Aliança

Mais informações: Durante o percurso, a hidratação deve ser feita em pequenas porções para que não pese no estômago. “Coloque objetivos curtos para manter a motivação em alta. Lembre-se que a corrida ajuda a saúde e o psicológico em boas condições. Não vá além do seu limite”, conclui Rafael.Data: 21 de outubro de 2018Horário: a partir das 7h, com largada às 8hOnde: Shopping Iguatemi Ribeirão PretoEndereço: Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, bairro Nova AliançaMais informações: https://outubrorosa.net.br/