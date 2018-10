Corpo de jogador Daniel é liberado no IML; polícia diz que investigação está avançada

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)









O corpo do jogador Daniel, do São Paulo, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Pinhais, no Paraná. Segundo a assessoria de imprensa do jogador, ele deve ser encaminhado até a manhã desta terça-feira para a cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, onde mora a família do jogador. Daniel foi encontrado em meio a matagal na cidade paranaense, na região metropolitana de Curitiba.





A Polícia Civil do Paraná afirmou que a investigação sobre a morte está avançada. Ela também confirmou que, em apuração preliminar do IML, que a morte foi causada foi por uma arma branca. Ainda conforme a polícia, o órgão genital do jogador foi cortado. A apuração é do G1/PR.





A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na delegacia do município para apurar os fatos. Porém, não repassou nenhum detalhe sobre a investigação para não atrapalhar as investigações.





Daniel Corrêa Freitas nasceu em Juiz de Fora (MG) e tinha 24 anos. Revelado pelo Cruzeiro, o meia passou ainda por Botafogo, Ponte Preta, Coritiba e estava emprestado pelo São Paulo ao São Bento, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.





Jogadores que estiveram com Daniel, nos times que passou, lamentaram sua morte. Os clubes relacionados com o jogador também enviaram mensagens de pesar, entre eles, o São Bento, que se pronunciou em nota oficial.





"O Esporte Clube São Bento lamenta a morte do meia Daniel, confirmada pela assessoria de imprensa do atleta na noite deste domingo (28). O jogador foi contratado por empréstimo do São Paulo para reforçar o elenco do São Bento na Série B. A causa da morte ainda não foi informada. A diretoria do clube lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de profunda tristeza."





Globo Esporte