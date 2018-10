Curitiba recebe medalhista olímpica na programação do Circuito Caixa 2018

(Foto: Luiz Doro /adorofoto/HT Sports)









A medalhista olímpica Rosemar Coelho iniciou a carreira no atletismo aos 11 anos, no colégio que frequentava na cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo, onde nasceu. Hoje, é ela a professora de educação física responsável pela formação de jovens talentos na modalidade em sua cidade natal, por meio do projeto ‘Atletismo - A Força do Esporte’. A experiência dentro e fora das pistas estará entre os temas abordados pela ex-velocista na palestra que ministrará para 200 crianças de 10 e 11 anos da Escola Municipal Osvaldo Arns, em Curitiba, nesta quinta-feira (11). A atividade faz parte da programação da etapa do Circuito de Corridas CAIXA, neste domingo (14), na capital paranaense.





Integrante do programa Heróis do Atletismo CAIXA, Rosemar falará sobre o início da carreira no atletismo e a trajetória até chegar à conquista na Olimpíada de Pequim/2008, no revezamento 4x100m. Contará a história sobre a longa espera pela medalha. Isso porque a equipe brasileira - que teve ainda Lucimar de Moura, Thaissa Presti e Rosângela Santos - cruzou a linha de chegada em quarto lugar a apenas 0,10 segundos da medalha de bronze, obtida pela Nigéria. Porém, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional retirou o ouro da Rússia em função de doping e, com isso, o time verde-amarelo passou a ser o terceiro colocado.





Será a segunda participação de Rosemar na temporada 2018 do Circuito CAIXA. Ela já esteve em Salvador (BA), em junho, quando também comentou sobre a importância do esporte na vida das crianças e na formação de cada uma delas como cidadãos. “É muito bom poder conversar com os jovens de diferentes regiões, que são o futuro do nosso país. Agradeço ao Circuito CAIXA por essa oportunidade.”





A palestra da medalhista olímpica na Escola Municipal Osvaldo Arns (rua Odir Gomes da Rocha 546 - Vila Evangélica – Tatuquara) será às 15h30 desta quinta-feira. “Normalmente esses encontros são promovidos às sextas. Mas como teremos feriado neste dia 12, antecipamos em um dia” explica Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do Circuito CAIXA.





No meio da 'galera'





Neste sábado (13), será a vez dos fãs em geral poderem interagir com a ex-velocista, bronze no revezamento 4x100m nos Jogos Pequim/2008. Ela estará disponível para fotos, autógrafos e bate papo sobre esporte na loja Centauro - ParkShopping Barigui (rua Prof. Pedro Viriato P. Souza, 600), entre 11h e 12h. O local é o ponto de entrega de kits dos atletas a partir desta sexta-feira (12), das 11h às 20h, e sábado, entre 10h e 17h. Nesses dias e horários também será possível garantir participação na prova de forma presencial. As inscrições pela internet terminam nesta quarta-feira (10) no site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#curitiba . No dia da prova, domingo (14), Rosemar dará a largada e também participará da premiação.





A etapa de Curitiba do Circuito CAIXA será neste domingo (14), com largada a partir das 7h, na Praça Nossa Senhora de Salete. A prova deste ano promete ser especial para os corredores de Curitiba e região. Isso porque o Circuito CAIXA, a mais tradicional série de corridas de rua do Brasil, comemora o aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas. Criado em 2004, já recebeu mais de 280 mil pessoas em 131 provas pelo Brasil até 2017, seguindo de forma ininterrupta no apoio aos atletas brasileiros de elite e incentivo ao esporte entre os amadores.





O Circuito CAIXA é uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal, Indaiá e Nutry. A etapa de Curitiba tem supervisão técnica da Federação de Atletismo do Paraná.





Etapas do Circuito de Corridas CAIXA 2018





1ª etapa - 13/05 – Belo Horizonte

2ª etapa - 19/05 - Uberlândia

3ª etapa - 10/06 – Salvador

4ª etapa - 01/07 - Campo Grande

5ª etapa - 29/07 - Recife

6ª etapa - 05/08 - Fortaleza

7ª etapa - 26/08 - Porto Alegre

8ª etapa - 16/09 - Ribeirão Preto

9ª etapa - 14/10 - Curitiba

10ª etapa - 21/10 – São Paulo

11ª etapa - 25/11 – Brasília

12ª etapa - 08/12 – Goiânia





ZDL