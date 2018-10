De virada e no fim, Primavera bate Comercial por 2 a 1 e conquista o bicampeonato da Segunda Divisão do Paulista

(Foto: PH Moreno)









O improvável entrou em campo e vestiu a camisa do Primavera na vitória por 2 a 1 sobre o Comercial, neste sábado à tarde, no jogo decisivo da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A vitória, conquistada de virada, com dois gols aos 45 e 46 minutos do segundo tempo, premiou um time que, durante todo o campeonato, soube lutar e sofrer. Todo esse aprendizado foi exibido na final, diante de um Comercial coeso, que fraquejou nos minutos finais, mas não perdeu o brilho de ter feito a melhor campanha de toda a competição. Agora, os dois times disputarão a Série A3 em 2019, uma batalha menos longa do que a "via sacra" que se tornou a Segundona.





O zagueiro Felipe entrou aos 37 minutos no fim da partida, para substituir Francis na missão de marcar e ir ao ataque para o jogo aéreo. E ele teve discernimento para se antecipar à frente de Michael Douglas e marcar de cabeça o gol da virada, nove minutos após a virada. Ainda participou da disputa de bola no gol de empate, marcado por Gabriel Caran após pegar rebote de bola que Geílson deixou escapar. "Esse gol prova a união do nosso grupo, nunca deixamos de acreditar durante todo esse campeonato. Ganhamos só no final, mas merecemos, sim", desabafou o jogador.





O Primavera conquista o segundo título Paulista da Segunda Divisão, antes, havia vencido em 1977 e volta à Série A3 em 2019, três anos após ter caído. Já o Comercial fica com o vice como consolo e a melhor campanha na somatória de todas as fases. Além, é claro, do retorno à terceira divisão estadual um ano após ter caído.





O Comercial justificou a postura de copeiro, exaltada por Pinho durante a semana e praticamente matou a decisão: um gol de pênalti logo no começo e o controle absoluto da etapa. Chegou outras vezes e poderia ter ampliado o marcador, correndo poucos riscos na defesa.





O Primavera voltou melhor ao segundo tempo, demorou para encaixar o passe final, mas quando o fez parou nas mãos do goleiro Geílson. Depois, o Comercial conseguiu igualar a partida com boas descidas de Zé Andrade e o artilheiro Gleyson, que resolveu aparecer mais para o jogo. No fim, na base do tudo ou nada, o Primavera usou duas bolas aéreas para virar o jogo. A primeira, aos 45 minutos, quando Geílson largou uma bola aérea nos pés de Gabriel Caran, e a segunda, quase dois minutos depois, com Felipe cabeçeando bola alçada na área. O Bafo ainda tentou esboçar um ataque "kamikaze", mas o jogo estava definido.





