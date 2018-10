Destinos inusitados para surfar pelo mundo

O surf integra a lista de atividades esportivas mais democráticas, afinal basta saber nadar, estar próximo ao mar, uma boa prancha, equilíbrio e paixão pela natureza para se aventurar por destinos inusitados. Assim como acontece com outras modalidades, há muitos turistas que rodam o mundo em busca das melhores ondas.





Apesar de o Havaí e a Austrália ainda continuarem na rota dos surfistas, três países despontam como destino para os fãs das ondas mais fantásticas. “Os turistas cada vez mais antenados estão sempre em busca de novos desafios e lugares para surfar. Nos últimos anos, notamos que Portugal, a Islândia e o Sri Lanka vêm atraindo esse tipo de viajante. Além das praias, esses destinos ainda trazem outras opções de entretenimento para compor a viagem, como gastronomia, voos de paraquedas, passeios de bike, entre outros”, argumenta Raphael Fanato, CEO da Fanato.





Cada vez mais popular entre os brasileiros, Portugal é o paraíso para os surfistas. Com diversidade de praias, o belíssimo país ainda tem o idioma que favorece os brasileiros na hora de se comunicar. No oeste de Portugal, existe a famosa Praia de Nazaré, com uma das maiores ondas do mundo. Imagine um roteiro com 3 noites em Lisboa, com opções de surf nas praias do Guincho e Carcavelos e mais 3 noites no charmoso vilarejo de Nazaré, com aéreo e hospedagem inclusos, a partir de ‎€ 2.487, por pessoa.





A Islândia é outro destino interessante e cinematográfico. As águas são geladas e até congelantes, mas surfar tendo como cenário a aurora boreal é uma experiência mágica e inesquecível. Segunda maior ilha da Europa, o pais possui 170 piscinas geotérmicas, geleiras, lagos, a bela cascata de Gulfoss (uma das cataratas mais icônicas do país) e o Parque Nacional Þingvellir (Thingvellir – local onde foram gravadas cenas da série Game of Thrones). Trata-se de destino ideal para quem curte belas paisagens e estar próximo à natureza. Quem for não deve perder um passeio ao santuário das baleias, para observar esse extraordinário mamífero marinho ou voar de balão para se deslumbrar com as vistas aéreas do local. A Fanato oferece um roteiro de 4 noites pela península de Reykjavík com tudo incluso (aéreo, hospedagem, alimentação, guias e transportes), a partir de U$ 5.935 por pessoa.





Seguindo a linha de lugares inusitados para surfar está o Sri Lanka. No sudeste da Índia, o país tem um clima tropical de monções, o que significa que as águas ficam em torno de 27 ºC o ano todo. Com florestas exóticas e praias paradisíacas de água cristalina, é um país propício para os praticantes de surf de todos os níveis. Terra do chá e do budismo, o Sri Lanka, o local conserva uma gastronomia peculiar, sempre bem apimentada e aromática. Um programa de 6 noites, com aéreo e hospedagem, na região sai a partir de U$ 2.645 por pessoa.