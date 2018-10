Diego Alves se vê exposto e silencia; empresário discutirá futuro com o Flamengo

(Foto: Amanda Kestelman)









O Flamengo debate internamente a decisão sobre a punição imposta a Diego Alves, mas o clube não é o único insatisfeito no episódio.





Em silêncio, o goleiro aguarda o desenrolar dos fatos e deixou para o empresário Eduardo Maluf o posicionamento diante da polêmica ausência da viagem para Curitiba. O representante chega ao Rio de Janeiro na manhã de terça-feira para se reunir com a diretoria.





Com base no parecer do departamento jurídico, o Flamengo avalia aplicar uma multa ao goleiro e medidas disciplinares. O clube não cogita propor a rescisão imediata de contrato e entende que é viável conduzir o caso de maneira menos radical até o fim da temporada.





O rumo das conversas depende muito da postura de Diego Alves. Caso não mude o tom dos questionamentos, a tendência é que seja afastado até o fim do Brasileirão, quando o tema será reavaliado.





Passadas mais de 48 horas da recusa a participar da partida contra o Paraná como reserva, no início da tarde de sábado, Diego Alves não se manifestou em mídias sociais diante da vitória por 4 a 0 na Vila Capanema. Não houve também contato com a diretoria a respeito do ato de indisciplina.





Eduardo Maluf, que está fora do Brasil, por sua vez, já iniciou as conversas com dirigentes para que cheguem a um consenso sobre o ocorrido. A tomada de decisão será antes da reapresentação do elenco, na tarde de terça-feira, no Ninho do Urubu e a punição independe de um pedido de desculpas de Diego Alves.





Por mais que se retrate diante dos companheiros, há uma percepção de que o jogador colocou seus interesses individuais acima dos do clube, perturbando um ambiente de calmaria para reta final do Brasileirão.





Diego Alves, por outro lado, se sente exposto com todo episódio, que considera mal conduzido desde o desenrolar da semana de treinamentos, passando pelo comunicado da barração minutos antes da viagem.





Diego Alves é esperado normalmente com o restante dos companheiros para primeira atividade visando ao duelo com o Palmeiras, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.





Globo Esporte