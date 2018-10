Duplas brasileiras avançam às oitavas na etapa do México, do Circuito Mundial

O Brasil garantiu duas vagas nas oitavas de final do torneio feminino na etapa de Chetumal, no México, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Maria Clara/Elize Maia (RJ/ES) e Tainá/Victoria (SE/MS) venceram duas vezes nesta quinta-feira e se classificaram em primeiro lugar nas suas chaves.Nesta sexta-feira, elas entram em quadra somente uma vez, na partida pelas oitavas de final.





As brasileiras aguardam as adversárias que sairão da repescagem, na rodada da manhã.





Os jogos de quartas de final e semifinais serão no sábado (27.10), e as disputas de medalha, no domingo. Chetumal tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília.





Maria Clara e Elize Maia começaram o dia vencendo as irmãs colombianas Andrea e Claudia Galindo por 2 sets a 1 (21/15, 18/21 e 15/10), em 50 minutos. Mais tarde, triunfo por 2 sets a 0 (21/16, 21/13) contra as russas Abalakina/Dabizha, em 30 minutos, e vaga garantidas nas oitavas de final. Maria Clara, que tem um bronze nesta temporada, analisou o primeiro lugar da chave E.





Tainá e Victoria também começaram com duas vitórias. Na estreia, levaram a melhor sobre as canadenses Julie Gordon e Shanice Marcelle no tie-break, com parciais de 19/21, 21/8, 15/5, em 38 minutos. Na segunda partida do grupo F, vitória sobre as norte-americanas Brittany Howard e Kelly Reeves por 2 sets a 0 (21/15, 21/17), em 33 minutos.





Globo Esporte