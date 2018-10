Dybala tem dia de Cristiano Ronaldo e, com hat-trick, leva Juventus à vitória

Das arquibancadas, Cristiano Ronaldo deve ter ficado com água na boca. Afinal, o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, suspenso, viu Dybala deitar para cima do Young Boys e marcar seu primeiro hat-trick na competição. Os três gols do argentino garantiram a vitória tranquila da Velha Senhora sobre o Young Boys por 3 a 0 nesta terça-feira em Turim. Foi o nono triunfo seguido do time italiano, que segue com 100% de aproveitamento na temporada, naquela que é a melhor sequência positiva da Juve desde 1929/30 (na primeira edição da Serie A).





Das nove vitórias seguidas na temporada, duas são pela Champions, o que vale a liderança do Grupo H para a Velha Senhora. Nas próximas duas rodadas, o time de Massimiliano Allegri terá o Manchester United pela frente, em duelo que provavelmente vai determinar o líder da chave. Já o time suíço segue zerado na tabela.





Cristiano Ronaldo deve ter sentido ainda mais a polêmica expulsão na vitória sobre o Valencia, na estreia - que lhe rendeu apenas um jogo de suspensão (e permitirá ao craque voltar contra o United). O maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 120 gols, poderia ampliar seu recorde diante de Messi (103).





Dybala tornou-se o quarto argentino a anotar um hat-trick na Champions, depois de Claudio López, Sergio Agüero (duas vezes) e Lionel Messi (oito vezes). Pela Juve, também foi o quarto jogador a atingir tal feito, após Filippo Inzaghi (duas vezes), Del Piero e Arturo Vidal.





Com 59% da posse de bola e sete chutes a gol (contra apenas um do rival), a Juventus venceu sem sustos, e os gols foram saindo com naturalidade. Logo aos quatro, Dybala recebeu lindo lançamento de Bonucci e bateu de primeiro para o fundo das redes (em detalhe, na foto). O segundo saiu aos 33, agora em rebote após chute de Matuidi. O terceiro foi na etapa final, aos 23, quando Cuadrado deixou o companheiro em condições de fechar a conta.





A Juventus venceu todos os seus nove primeiros jogos na temporada, o seu recorde desde 1929/30 (na primeira edição da Serie A).





Globo Esporte