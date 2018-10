Etapa de São Paulo do Circuito CAIXA recebe inscrições pela Internet até esta quarta-feira

(Foto: Luiz Doro /adorofoto/HT Sports)









O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho é um patrimônio do esporte mais popular do país. O emblemático Pacaembu abriga o Museu do Futebol e fica localizado na Praça Charles Miller, nome dado em homenagem ao homem considerado o pai do futebol no Brasil. Neste domingo (21), o local será palco de outro tipo de festa esportiva, com a disputa da etapa São Paulo do Circuito de Corridas CAIXA. A largada será a partir das 6h45 e a expectativa é, como nos anos anteriores, de levar milhares de atletas amadores e de elite às ruas da capital paulista.





As pessoas que ainda não confirmaram presença no Circuito CAIXA São Paulo têm até esta quarta-feira (17) para garantir a inscrição pela internet. Para isso, basta acessar o site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#sao-paulo . Entre as categorias em disputa na etapa da capital paulista estão a Elite 10km, geral, economiário e por faixa etária, todas no masculino e no feminino. Os atletas amadores podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada.





Após esta data de quarta-feira, somente será possível garantir participação na prova por meio de inscrição presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), na Loja Centauro do Shopping Vila Olímpia (rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia), nesta sexta-feira (19), das 10h às 20h, e sábado (20), entre 10h e 17h. Não serão entregues Kits no dia da corrida, nem após a mesma.





A expectativa da HT Sports, responsável pela organização do Circuito CAIXA, é receber corredores de todos os bairros da capital paulista, mas também da região metropolitana e interior do estado. “A tradição da prova, aliada a facilidade de locomoção e boas estradas, garante ano a ano um elevado número de atletas de diferentes partes de São Paulo. Para 2018, esperamos uma adesão ainda maior em função da comemoração pelo aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports.





A prova deste domingo, em São Paulo, será a décima da temporada. Neste ano, as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Curitiba já receberam a competição que coloca lado a lado atletas de elite do Brasil e exterior com amadores que correm para bater marcas pessoais, além de buscar saúde e qualidade de vida.





Pegada do Bem





A campanha Pegada do Bem entra na programação do Circuito CAIXA em São Paulo. A ação recebe doações de tênis a fim de incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade social, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos. Os calçados podem ser entregues na retirada dos kits na sexta e sábado e também na arena no dia da prova, no domingo. Essa iniciativa já arrecadou dezenas de pares de tênis nas provas anteriores, todos encaminhados para entidades assistenciais das cidades participantes.