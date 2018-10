Everton é cortado da Seleção com lesão na coxa, e Tite convoca Lucas Moura

(Foto: Victor Pozella/GloboEsporte.com)









A CBF anunciou na tarde desta segunda-feira o corte do atacante Everton, do Grêmio. Uma lesão na coxa direita, sofrida durante o empate com o Bahia, no último sábado, impede que ele se apresente à seleção brasileira para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina, nos próximos dias 12 e 16, respectivamente.





Lucas Moura, que teve ótimo início de temporada pelo Tottenham, está convocado para seu lugar.





Lucas esteve no CT do Tottenham, onde a Seleção treina até quarta-feira, pela manhã. Ele disse que costuma se manter em atividade durante as datas Fifa, mesmo com sua equipe de folga.





– O Lucas se apresentará até o horário do jantar. Trata-se de um atleta que monitoramos desde quando atuava pelo PSG, e queremos aproveitar esse ciclo de observações. Conversamos hoje de manhã com dirigentes do Tottenham, que entenderam a importância da convocação para o atleta e a seleção brasileira – afirmou o coordenador de seleções, Edu Gaspar.





Everton era um dos dois jogadores de clubes nacionais convocados por Tite – o outro é o goleiro Phelipe, de 19 anos, companheiro de Grêmio que será observado nos treinos. Exames realizados nesta segunda, em Porto Alegre, apontaram uma recuperação mais longa do que seria necessária para que ele estivesse em campo.





O Grêmio havia contestado a presença de Everton na lista, especialmente porque ele desfalcaria a equipe contra o Palmeiras, no próximo fim de semana. Cinco pontos separam os dois clubes na tabela do Campeonato Paulista – os paulistas lideram. Com a lesão, o gremista não deverá participar dessa partida.





Na posição de Everton, um atacante de lado de campo, Tite tem no grupo Neymar e Malcom, além de outros dois nomes que podem atuar dessa forma: Richarlison e Coutinho, que foram centroavante e meia, respectivamente, nos jogos da Seleção em setembro.





