Federer se recupera de atuações ruins, faz 2 a 0 em Medvedev e está na final do ATP 500 da Basileia

Depois de um início ruim no ATP 500 da Basiléia, Roger Federer avançou com tranquilidade para a final do torneio suílo e pôde iniciar o caminho da redenção diante da sua torcida. Enfrentando o jovem russo Daniil Medvedev, o suíço venceu a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h04 de jogo. Neste domingo ele enfrenta o romeno Marius Copil, que venceu o alemão Alexander Zverev com parciais de 6/3, 6(6)/7 e 6/4 em uma disputa que durou pouco mais de três horas.





Medvedev, de apenas 22 anos, apresentava sinais de que o ombro direito incomodava antes mesmo de começar o jogo e tentou não se abalar com a torcida contra. Ele conseguiu fechar o primeiro game do jogo e proporcionou início de jogo disputado para o veterano. No quinto game, os dois tenistas trocaram bolas curtas na rede, até que Federer conseguiu enganar o adversário e foi aplaudido de pé. Na sequência fez seu terceiro e quarto aces do jogo e fechou a primeira parcial em 6/1, em 19 minutos.





No segundo set, foi a hora da experiência de Federer falar mais alto. Os erros não forçados do russo e a disposição com que o suíço corria para salvar as bolas, apesar dos 37 anos, facilitaram a vitória de Federer. Quando o placar marcava 4/0, Medvedev esboçou uma reação, apesar da irregularidade em quadra. Mudou um pouco suas características de jogador de fundo e passo a atacar bem na rede. Ele conseguiu fechar o quinto game, mas, Federer confirmou o serviço com dois aces em sequência para abrir 5/1. No disputadíssimo sétimo game, Medvedev confirmou o serviço, 5/2, depois de estar em vantagem por 5 vezes.





A partir daí o russo cresceu na partida e passou a acreditar em uma classificação. Fechou o oitavo game com um winner de devolução e conquistou sua primeira quebra de saque. Com um ace, deixou o placar mais equilibrado, 5/4. Apesar disso, deixou uma bola na rede e Federer fechou a partida, 6/4 em pouco mais de uma hora de jogo.





Globo Esporte