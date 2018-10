Flamengo chega à marca de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante na temporada

(Foto: DIEGO MARANHÃO/ESTADÃO CONTEÚDO)









Casa cheia de novo, e o Flamengo chegou à incrível marca de um milhão de ingressos vendidos na temporada em seus jogos como mandante. Neste sábado, no Fla-Flu, foram 48.894 pagantes no Maracanã, totalizando 1.002.494 em 28 jogos em 2018.





A marca do milhão é a primeira de um clube no Brasil nesta temporada. Corinthians e Palmeiras são as outras duas equipes perto de bater o número. O Timão já levou 937.177 pagantes, enquanto o Alviverde, 920.635.





Em campo, mais uma vitória expressiva do time de Dorival Júnior. Com dois gols de Uribe e um de Léo Duarte, o Flamengo ganhou do Fluminense por 3 a 0 e chegou a 55 pontos no Brasileirão. O público pagante da partida deste sábado, no Maracanã, é o 10º maior do Rubro-Negro em 2018. No ano, o time carioca tem média de 35.803 pagantes por partida.





O Rubro-Negro é líder em média de público no ano no Brasil e no Campeonato Brasileiro. O recorde do time foi na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, pela quarta rodada, com 55.283 pagantes no Maracanã. Veja abaixo os maiores públicos do Fla em 2018:





Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro





Para chegarmos ao número de pagantes a conta é simples: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no boletim financeiro do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação, como mostramos com as setas na imagem abaixo do borderô de Cruzeiro 1 x 0 América-MG.





