Flamengo mantém liderança em redes sociais, e Corinthians se aproxima; veja ranking

Novo levantamento feito pelo IBOPE Repucom mostra que o Flamengo mantém a liderança em inscrições em redes sociais no futebol brasileiro. A distância, porém, diminuiu para o segundo colocado, o Corinthians, em setembro. A diferença entre eles é de 372 mil assinaturas. São contabilizados o Facebook, o Twitter, Instagram e o YouTube.





O Flamengo foi o primeiro a bater a marca de 21 milhões de assinantes. Foram 96 mil novas curtidas em setembro. O Corinthians, no mesmo período, agregou 141 mil novas inscrições (91 mil delas no Instagram).





Palmeiras, São Paulo e Grêmio também foram clubes com crescimento expressivo.





O Palmeiras foi o segundo clube que mais cresceu em redes sociais em setembro, com 116 mil novas curtidas





O São Paulo teve 70 mil novos seguidores só no Instagram (69% do crescimento geral no mês)





O Grêmio ultrapassou a marca de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. É o sexto mais seguido. No mês, foi o quinto em novas inscrições





Globo Esporte