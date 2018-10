Franca vira nos segundos finais e volta a vencer o clássico contra o Bauru, desta vez pelo NBB

(Foto: Victor Lira / Sendi Bauru Basket)









Com a rivalidade em alta, mas sem algumas de suas principais estrelas, Bauru e Franca voltaram a se enfrentar neste sábado, agora pelo NBB 11, no ginásio Panela de Pressão. Larry Taylor e Hettsheimeir foram ausências sentidas dos dois lados, mas com elencos mais completos, o jogo foi emocionante, equilibrado e decidido a 14 segundos do fim com dois lances livres certeiros de David Jackson, dando a vitória ao Franca: 70 a 69.





O argentino Ruiz, com 22 pontos anotados, foi o cestinha da partida e destaque pelo lado bauruense. Lucas Mariano e Gustavo Basílio fizeram 14 pontos cada. Pelos visitantes, Lucas Dias foi o maior pontuador, com 15 tentos.





Franca salta para três vitórias e uma derrota no NBB, já Bauru tem a campanha contrária, com um triunfo e três resultados negativos. O próximo compromisso dos dois times é já na quarta-feira. Os francanos viajam e pegam o Basquete Cearense, em Fortaleza, às 20h. Já o Dragão vai a Brasília e enfrenta o time da casa mais tarde, às 20h45.





O jogo





Com o ataque "on fire", o Franca começou o jogo com uma bola de 3 de Elinho, nos primeiros segundos de partida. Os francanos, aliás, exploraram bem o setor ofensivo, mantendo a liderança no placar, puxados por Jackson e Lucas Dias. Já a equipe de Bauru apostou mais uma vez nos pontos de Enzo Ruiz, que aos poucos vai assumindo sua função esperada, a de pontuar para abrir o ataque. Mesmo com bom período, o argentino viu Franca fazer 27 a 20 na primeira parcial.





Se Franca conseguiu causas danos à defesa de Bauru no primeiro quarto, o Dragão deu a volta por cima no período seguinte. Trancando o aro, os bauruenses cederam apenas nove pontos, o que permitiu uma reação forte. Ruiz empatou a partida em 28 pontos com mais uma bola longa, e Lucas Mariano chegou a virar o jogo. Mas com dois lances livres certeiros de Didi no fim os visitantes foram ao intervalo em vantagem mínima: 36 a 35.





Na volta do intervalo, as equipes equilibraram a partida com boas ações ofensivas, mas aos poucos, a confiança de Franca foi aumentando. Principalmente após uma cesta tranquila de Elinho, em transição. A partir deste momento, os visitantes cresceram e rapidamente abriram oito pontos de frente, forçando um tempo de Demétrius. Basílio ainda conseguiu mais uma cesta nos segundos finais para deixar a diferença em sete pontos: 56 a 49.





Com jogadas internas, o Bauru reagiu novamente com Mariano e Basílio, deixando a diferença em cinco pontos. Ruiz apareceu novamente com jogadas decisivas, virando o placar para o Dragão. O jogo ficou lá e cá, com resposta de Jackson. No minuto final, num passe errado, Cipolini cravou, deixando o jogo em um ponto. Jackson virou em dois lances livres, a 14 segundos do final. Bauru ainda teve a bola da vitória, mas Franca soube marcar bem para ficar com a vitória: 70 a 69.





Globo Esporte