Futebol: Entre a Disputa e a União

Protagonista em grande parte das televisões brasileiras, o futebol já corresponde a paixão de 77% dos brasileiros, ficando na frente até mesmo da cerveja, de acordo com uma pesquisa do Ibope. Mais do que uma paixão nacional, estima-se que cerca de 270 milhões de pessoas no mundo inteiro participam ativamente do futebol.





A copa do mundo de 2014 contou com mais de 3,2 bilhões de espectadores, o que significa que quase metade da população mundial apresenta ou já apresentou interesse por este esporte.





Fato é que os principais meios de comunicação da atualidade fortalecem essa conexão entre o futebol e as pessoas, o que, segundo alguns pesquisadores e especialistas, pode explicar o principal motivo responsável pelas proporções que este esporte alcança. Entretanto, não é de hoje que este fenômeno consegue atrair a atenção popular e influenciar o mundo inteiro, já que em dezembro de 1914, o futebol parou uma guerra e entrou para a história.





Paz graças ao futebol





Além do acontecimento de 1914, a paixão pelo futebol protagonizou outros momentos inesquecíveis. E todos esses momentos são lembrados com emoção por torcedores do mundo todo, alguns que viram de perto o poder que o futebol tem de unir pessoas. Alguns desses momentos foram:





Pausa na guerra para ver o Pelé: Em 1969, uma guerra civil entre os separatistas do Leste Africano e Nigerianos já perdurava por 2 anos. Um dos momentos mais dramáticos e comoventes da África. Porém, essa guerra teve um momento de trégua com a chegada do time do Santos, que pousava em solo Africano para jogar contra Seleção do Meio Oeste.





Segundo o ex-goleiro Gilmar, enquanto o alvinegro praiano estava jogando, a guerra foi suspensa para ver Pelé e seu time jogar. Pelé, que era o astro da equipe, fez 8 gols em 9 jogos.





A seleção Brasileira e o Jogo da Paz: Outro momento inesquecível aconteceu no Haiti. No ano de 2004, o país vivia uma crise política e social. Após o Presidente Aristide ser deposto, o Brasil, junto com as nações unidas, liderava uma missão de paz no país. Porém, os momentos de terror e confrontos sangrentos foram interrompidos por alguns dias, e o motivo foi a seleção Brasileira que pousava em Porto Príncipe, para um amistoso contra a seleção do Haiti.





Mesmo com a derrota de seu país por 6 a 0, os Haitianos estavam tomados pela alegria. Em cada gol feito pela seleção brasileira, os torcedores vibravam como se fosse um título da copa do mundo. A seleção Brasileira contava com craques como Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho e Kaká. Antes mesmo do início da partida, os jogadores tupiniquins foram ovacionados por Haitianos no caminho até o estádio. Um percurso de 5km que os jogadores fizeram em cima de tanques da ONU, enquanto milhares de pessoas os seguiam.





Drogba, o pacificador da Costa do Marfim: O ano de 2005 foi próspero para Didier Drogba. Além de brilhar na Europa jogando pelo Chelsea, o craque conseguiu de maneira heroica colocar a seleção de seu país em uma copa do mundo. Por outro lado, a Costa do Marfim já estava há 3 anos em uma guerra civil. Diante do terror que o país vivia, Drogba fez um discurso emocionante - clamando por um cessar fogo. Seu pedido não foi ignorado e pela primeira vez em 3 anos aconteceu um cessar fogo.





Já em 2007, em um amistoso contra Madagáscar, Drogba conseguiu fazer com que guerrilheiros e governistas assistissem ao jogo lado a lado. Passados alguns meses, um tratado de paz foi assinado e Didier Drogba é hoje considerado herói de seu país.





O suor pela Medalha









Só no Brasil, existem mais de 100 competições de futebol oficializadas e disputadas todos os anos, além de pouco mais de 660 times profissionais contabilizados no último ano. Porém, apenas 3 campeonatos nacionais disputados se destacam em grande número de audiência e não mais que 128 clubes participam com frequência do calendário esportivo.





Sem conhecer o cenário internacional, já é possível entender o motivo pelo qual esta competição atrai tanta atenção e provoca distintas e intensas emoções em quem as acompanha, dado que, quanto mais relevância o campeonato apresenta, mais bem selecionados são os profissionais nele inseridos.





Neste contexto, a copa do mundo se torna um excelente exemplo para explicar e validar a relação entre a relevância e a audiência, visto que nesta competição estão apenas os 23 melhores jogadores de cada país. Considerando que só no Brasil o número de atletas que atuam em campo atualmente é de quase 24.000, é possível afirmar que este, além de ser um evento assistido por uma grande quantidade de pessoas, é uma competição de alto nível.





A Vitória além do Gol





Deixando de lado o mercado por trás do futebol e seus gigantes resultados econômicos, a convivência da nossa população com esse esporte, principalmente no Brasil, trouxe ao povo uma herança de um afeto que se renova de geração em geração, afirmam alguns entusiastas e especialistas no assunto.





Por um lado, é possível enxergar a rivalidade e a disputa responsável por encher estádios de futebol e mover multidões uniformizadas e motivadas pela emoção de assistir o seu clube preferido jogar. Por outro lado, a harmonia e a coletividade se destacam em meio às emoções compartilhadas entre as pessoas que amam intensamente este esporte e esperam ansiosamente pelo prazer de assistir o próximo jogo. Portanto, o espaço conquistado pelo futebol atravessa os limites propostos por sua disputa e alcança valores atrelados à união e cooperatividade entre as pessoas do mundo inteiro.