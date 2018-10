GP do Brasil tem setor esgotado e vendas em ritmo "acelerado". Saiba como comprar ingressos

(Foto: Getty Images)









Quer acompanhar o GP do Brasil de Fórmula 1 in loco? Então corra! Nesta terça-feira, a organização do evento informou que estão esgotados os ingressos para a arquibancada "M", localizada em frente aos boxes. O próximo setor a ter os ingressos esgotados deve ser o "A”, que conta com vendas em ritmo acelerado.





Ainda há outros setores com entradas disponíveis. O “F”, arquibancada coberta na Reta Oposta, o “G”, preferencialmente, dedicado às torcidas organizadas da Fórmula 1 e grandes grupos, e o “Q”, que recebe torcedores que não pertencem a grupos fechados. Os três setores contam com ingressos de meia-entrada.





Palco da penúltima etapa da Fórmula 1 em 2018, o Autódromo de Interlagos receberá o GP do Brasil durante os dias 9, 10 e 11 de novembro. Os ingressos podem ser comprados das seguintes maneiras:









Shopping Market Place, em São Paulo, av. Doutor Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, nos horários de funcionamento do shopping, até o dia 10 de novembro.





A partir de 27 de outubro, os ingressos disponíveis poderão ser adquiridos também na bilheteria do autódromo de Interlagos. Os ingressos estão sujeitos à disponibilidade.





Globo Esporte