Hazard marca, dá assistência, e Chelsea tem vitória tranquila sobre Southampton

Três gols e três pontos. O Chelsea contou com mais uma boa atuação de Hazard para vencer outra no Campeonato Inglês: 3 a 0 sobre o Southampton, neste domingo, no St. Mary’s Stadium, pela oitava rodada. Barkley e Morata também balançaram as redes em mais um grande jogo do time treinado por Maurizio Sarri, firme e forte na briga pela ponta neste início de temporada.





É justo dizer que foi uma vitória tranquila do Chelsea, em que pese as boas defesas do goleiro Kepa no segundo tempo. Os Blues começaram a construir o triunfo com Hazard, em passe de Barkley após roubada de bola no ataque. Aos 12 da etapa final, foi a vez de Barkley aproveitar um lindo voleio de Giroud em cobrança de falta de Willian para ampliar. Morata fechou a conta já nos acréscimos, após passe de Hazard - que já havia feito o mesmo minutos antes, mas o espanhol desperdiçou a chance.





Hazard chegou aos sete gols no Campeonato Inglês - é o artilheiro até segunda ordem. A grande fase do jogador do Chelsea tem até uma curiosidade: ele tem mais gols do que cinco times da Premier League, incluindo o próprio Southampton. O belga, de fato, está comendo a bola, aparecendo para o jogo cada vez mais.





Por conta do duelo direto entre Liverpool e Manchester City, o Chelsea terminou a rodada com a segunda colocação garantida. Os 20 pontos significam ótimo aproveitamento de 83,3% - só dois empates em oito jogos. Já o Southampton amarga a 16ª posição, com cinco pontos. Está em alerta pela proximidade da zona de rebaixamento.





David Luiz, Jorginho (naturalizado italiano) e Willian foram titulares. O atacante saiu aos 30 minutos da etapa final para a entrada de Pedro, pouco depois de participar do segundo gol do Chelsea.





Globo Esporte