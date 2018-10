Inter reduz lista de jogadores vinculados e analisa retorno de emprestados para 2019

(Foto: Eduardo Deconto)









Sem desvirtuar o foco da briga pelo título do Brasileirão, o Inter trabalha, aos poucos, para planejar 2019, com a vaga na Libertadores prestes a ser confirmada. O Colorado tem garantida a manutenção de 90% de seu elenco por contratos longos e trata de analisar ainda o aproveitamento – ou não – dos demais com quem tem vínculo e estão emprestados a outros clubes até o final da temporada.

A diretoria conduz as observações e avaliações dos jogadores internamente e evita tornar públicos os nomes que a agradam pelo desempenho em 2018. A ideia é resolver todas as questões e definir o futuro dos atletas ainda antes da reapresentação do elenco na próxima temporada. Justamente para evitar que um grupo de jogadores que não serão aproveitados treine separado do plantel, como ocorreu neste ano. E também para cortar custos.





A lista beira 15 jogadores a serem analisados pelo departamento de futebol. Um número bem abaixo da legião de emprestados que voltou ao clube em 2018. E graças a uma severa reformulação conduzida pela diretoria desde o rebaixamento em 2016 e que teve sequência na temporada atual.





Ao longo do ano, o Inter negociou um total de 55 saídas, entre atletas que não permaneceram em 2017, jogadores que rescindiram o contrato ou que foram emprestados e reforços que já deixaram o clube. A reforma profunda e a liberação de remanescentes da queda faz com que o clube economize mais de R$ 1,5 milhão a cada mês.





Alguns jogadores que retornam ao Inter em 2019:





Alisson Farias (atacante - Coritiba)

Alemão (lateral - Pohang Steelers, Coreia do Sul)

Andrigo (meia - Sport)

Brenner (atacante - Botafogo)

Cláudio Winck (lateral - Sport)

Eduardo (zagueiro - Figueirense)

Gustavo Ferrareis (meia - Figueirense)

Léo Ortiz (zagueiro - Sport)

Marcinho (atacante - Fortaleza)

Mossoró (meia - Brasil-Pel)





Da relação, há alguns nomes com destaque ao longo da temporada, em especial na Série B. Gustavo Ferrareis é um dos principais jogadores do Figueirense, com oito gols marcados em 50 partidas. O atacante Marcinho, que foi testado por Odair no início do ano, é peça recorrente do Fortaleza em sua campanha como líder na segunda divisão. Após deixar o Brasil-Pel por indisciplina, Alisson Farias também tem boa participação pelo Coritiba, com dois gols em 16 partidas.





Na briga para escapar da degola, o Sport tem três atletas vinculados ao Inter: Andrigo, Léo Ortiz e Cláudio WInck. Do trio, o meia e o zagueiro devem ser analisados, ao passo que o lateral se aproxima do fim do contrato, prestes a expirar, em abril.





Há ainda os casos de Danilo Silva e Valdívia, emprestados a Los Angeles FC (Estados Unidos) e Al-Ittihad (Arábia Saudita) até o meio do ano, mas com opção de compra. A tendência é de que ambos não retornem ao clube. O goleiro Igor, por sua vez, já retornou após empréstimo ao ABC. A tendência é de que seja emprestado a uma nova equipe.





Ao mesmo tempo, a direção evita falar de contratações e até de renovações – nos casos de Leandro Damião, Fabiano, Rossi e Wellington Silva, todos emprestados até o fim do ano. O desejo do departamento de futebol é de que todo o elenco seja mantido, mesmo com a necessidade de vender jogadores para fechar as contas. Além do plantel, a permanência de Odair Hellmann é tida como certa, mas só será concretizada ao término do Brasileirão.





– Neste momento, não é o mais adequado para se falar, não só em relação ao Odair, como outros atletas. Isso sempre gera um desconforto, tira um pouco a concentração. Temos feito reuniões pensando no ano que vem, mas estamos focados no próximo jogo – disse o vice de futebol Roberto Melo após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo.





O foco imediato do Inter é o Atlético-PR. O duelo no Beira-Rio está marcado para as 19h do próximo domingo, pela 32ª rodada do Brasileirão. Depois do empate repleto de polêmicas na sexta-feira contra o Vasco, o Colorado segue na terceira colocação, com 58 pontos, a cinco do líder Palmeiras.





