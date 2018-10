Inter vira para cima do São Paulo com dois de Damião e se mantém na caça ao líder Palmeiras

(Foto: ITAMAR AGUIAR/AGÊNCIA FREE LANCER/ESTADÃO CONTEÚDO)









Os instantes iniciais deram o tom do que seria o jogo. O São Paulo saiu na frente logo aos dois minutos, mas o Inter virou ainda no começo do segundo tempo e ampliou a vantagem no placar já no fim da partida. Leandro Damião saiu do banco ainda na etapa inicial para comandar a virada colorada ao lado de D’Alessandro e Nico López. Já o time de Aguirre melhorou ao ficar atrás no placar, mas não conseguiu produzir para empatar a partida no Beira-Rio, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O Inter, com a vitória, permanece na vice-liderança do Brasileirão, com 56 pontos, três atrás do Palmeiras na tabela. Na próxima segunda, encara o Santos, às 20h, novamente no Beira-Rio. Já o São Paulo é o quarto colocado, com 52 pontos, e enfrenta o Atlético-PR, às 19h de sábado, no Morumbi.





O jogo começou em alta velocidade. O São Paulo surpreendeu com uma jogada rápida pelo lado esquerdo e logo abriu o placar com Liziero, em cruzamento certeiro de Reinaldo. A partir de então, o Inter dominou as ações e tentou sempre pressionar o adversário direto na tabela, ainda que com uma marcha mais lenta. Aos poucos, foi criando oportunidades. Antes do empate, chegou a acertar a trave de Jean em cobrança de falta de D’Alessandro e teve um gol anulado. O empate veio aos 45, com Leandro Damião, em grande jogada de Nico.





Na etapa final, o Colorado pressionou e buscou a virada logo no início, aos seis minutos, novamente em bola aérea. O centroavante Leandro Damião aproveitou passe de Cuesta e só escorou para o gol de Jean. A partir daí, o São Paulo se expôs mais e assustou. Diego Souza perdeu a grande chance do empate, dentro da pequena área, e viu o Inter conseguir novamente o gol após Damião sofrer pênalti quase no fim da partida.





O São Paulo praticamente iniciou o jogo com a vantagem no placar. Logo no segundo minuto, após um erro de Edenílson no meio-campo, Jucilei abre a bola para Reinaldo. O lateral-esquerdo coloca na medida para Liziero escorar para o gol, de primeira, sem chances para Marcelo Lomba. A vantagem, no entanto, fez mal aos paulistas, que pouco fizeram até o intervalo.





O centroavante Leandro Damião, grande nome colorado na vitória, iniciou a partida no banco de reservas, recuperado de lesão muscular. Era uma arma para o segundo tempo, mas foi lançada por Odair Hellmann antes do previsto, já que Pottker pediu para sair, machucado. O camisa 9 foi centroavante "de carteirinha", fez dois gols de imposição física e ainda sofreu o pênalti do gol de Nico López. Foi o grande nome colorado no jogo e responsável direto pelo resultado.





Um dos segredos da campanha do Inter neste Campeonato Brasileiro é a força dentro de casa. Dentro do Beira-Rio, o time de Odair ainda não foi derrotado. Na virada, recorde de público em jogos do Inter desde a remodelação do estádio: 45.263 pessoas (40.474 pagantes), para uma renda de R$ 1.307.521,00.





Globo Esporte