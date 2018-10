Jair Ventura completa um mês de Corinthians com aproveitamento pior do que o de Osmar Loss

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)









O técnico Jair Ventura completa neste domingo um mês de trabalho no Corinthians. Apresentado como treinador do clube em 7 de setembro, o treinador comandou o Timão em sete partidas, tendo conquistado duas vitórias, três empates e duas derrotas, aproveitamento de 42% dos pontos disputados.





O desempenho de Jair Ventura é pior do que o do antecessor dele, Osmar Loss, que deixou o Corinthians com 46% de aproveitamento - dez vitórias, cinco empates e dez derrotas.





Embora os números não sejam bons, Jair está a apenas dois jogos de conquistar um título pelo Timão. Nas duas próximas quartas-feiras a equipe enfrentará o Cruzeiro, nas finais da Copa do Brasil. Os jogos acontecerão no Mineirão e na Arena Corinthians, respectivamente.





Dos resultados de Jair pelo Corinthians, o pior foi na última sexta-feira, quando a equipe perdeu por 3 a 0 para o Flamengo em casa. Apesar de lamentar a derrota, o treinador tenta fazer com que a equipe não se abata antes das decisões com o Cruzeiro:





– Ficamos tristes, mas é a hora de virar a chave e saber que temos uma decisão – declarou.





Uma ressalva ao baixo aproveitamento de Jair é o fato de ele ter tido confrontos difíceis e decisivos neste curto período. Ele estreou fora de casa em clássico contra o Palmeiras, maior rival do Corinthians, teve dois duelos mata-matas contra o Flamengo e ainda encarou o Internacional, que na época era líder do Brasileirão.





Depois da derrota para o Flamengo, o Timão treinou no último sábado e ganhou folga neste domingo. O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira, quando trabalha no CT Joaquim Grava e, na sequência, viaja para Belo Horizonte.





