Jornal: goleada do PSG sobre o Estrela Vermelha levanta suspeita de manipulação de resultado

A goleada do Paris Saint-Germain sobre o Estrela Vermelha, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está sob suspeita. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", foi aberta uma investigação para apurar a possibilidade de manipulação de resultado da partida que terminou 6 a 1 para o PSG, com três gols de Neymar.





Segundo a notícia, um informante (cuja identidade obviamente não foi divulgada) avisou à Uefa, dias antes da partida, que um diretor do Estrela Vermelha havia apostado €5 milhões (quase R$ 22 milhões) em uma derrota da equipe sérvia por cinco gols de diferença. A Uefa, então, alertou a Procuradoria Nacional Financeira (PNF) da França.





Um "especialista", discorre o jornal, foi destacado pelas autoridades para acompanhar o duelo no Parque dos Príncipes, e ele confirmou "fortes suspeitas" de passividade dos jogadores do Estrela Vermelha durante os 90 minutos.





A Uefa se recusou a comentar o caso. Presidente do clube da Sérvia, Dragan Dzajic negou as acusações.





"Não ouvi nada sobre isso. Não é possível, não é verdade", afirmou.





Através de um comunicado, o Paris Saint-Germain também reiterou não saber nada sobre o assunto.





- Nenhum membro do clube foi solicitado a discutir qualquer assunto que não fosse estritamente relacionado à organização da partida, ou seja, reuniões, visitas e outros protocolos padrão que envolvem partidas da Champions League”, manifestou-se o clube. O PSG reitera seu compromisso com os princípios fundamentais do esporte, a integridade da competição e consequentemente recusa qualquer prática que poderia colocar em dúvida essa integridade - diz o comunicado.





