Jornal já põe fim na passagem de Lopetegui no Real Madrid, mas frisa: "A culpa não é só de Julen"

A goleada de 5 a 1 imposta pelo Barcelona sobre o Real Madrid foi vista pela imprensa espanhola como a pá de cal que restava para que Julen Lopetegui fosse demitido. Desta forma, embora o clube merengue ainda não tenha oficializado a queda do treinador, o jornal "Marca" já dá por encerrada a passagem do técnico pelo Santiago Bernabéu.

Na capa de sua edição desta segunda, um dos principais diários esportivos de Madri afirma que "a péssima etapa de Lopetegui" acabou com uma "humilhante goleada" contra o maior rival. Entretanto, na manchete, o jornal pontua uma crítica que vai além do trabalho do treinador: "A culpa não é só de Julen".





A capa do jornal tem um visual diferente do comum, que geralmente apresenta uma grande foto, com as manchetes escritas por cima. Desta vez, o "Marca" optou por uma página praticamente toda branca, com uma pequena imagem no centro: a do placar do Camp Nou ao fim do jogo, deixando em destaque o 5 x 1 imposto pelo Barcelona, que vem acompanhado da frase "Real é o nono", com uma série de pontos de exclamação.





Além de já colocar como certa a queda de Lopetegui, o "Marca" já sinaliza que Antonio Conte será o "bombeiro chamado para impor autoridade sobre o elenco". O Real Madrid, entretanto, ainda não confirma a demissão de Lopetegui - o que é esperado para esta segunda-feira, quando a diretoria também já poderia oficializar a chegada de Conte.





Globo Esporte