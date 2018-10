Jornal: Marcelo diz ao Real que quer ir para a Juve, e transferência deve acontecer em janeiro

Marcelo está de malas prontas, e o destino é a Itália. Ao menos, é o que publica o jornal italiano "Tuttosport". De acordo com o diário, o lateral-esquerdo avisou ao Real Madrid sobre seu desejo de se transferir para a Juventus, e o negócio será provavelmente selado em janeiro do ano que vem.





A notícia estampa a capa da edição de segunda-feira do jornal. Com a manchete "Marcelo quer a Juve", o diário discorre sobre a vontade do brasileiro de atuar novamente ao lado de Cristiano Ronaldo. E diz ainda que a transferência será financiada com a venda de Alex Sandro para um clube da Premier League.





Lateral de 30 anos da seleção brasileira, Marcelo está no Real Madrid desde 2007, e seu atual contrato vai até junho de 2022.





Globo Esporte