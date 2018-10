José Mourinho será demitido do Manchester United neste fim de semana, diz jornal

(Foto: Reprodução / Twitter)









O jornal “Daily Mirror” traz nesta sexta-feira a informação de que José Mourinho será demitido do Manchester United no fim de semana. O veículo garante que o técnico português perderá o emprego independentemente do resultado contra o Newcastle, sábado, às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês.





O “Mirror” afirma que dirigentes do clube, como o vice-presidente Ed Woodward, estão fartos com o comportamento de Mourinho, também em rota de colisão com alguns jogadores, como o francês Paul Pogba e o chileno Alexis Sánchez.





Caso a saída seja confirmada, Mourinho receberá cerca de 20 milhões de libras (cerca de R$ 100 milhões) de compensação pela quebra de contrato. Zinedine Zidane, livre desde que deixou o Real Madrid ao fim da última temporada, é o favorito para assumir o cargo, segundo o jornal. Michael Carrick, que faz parte da comissão técnica, seria o treinador interino em caso de necessidade.





O Manchester United vive o seu pior início na história da Premier League após sete rodadas, na 10ª colocação com 10 pontos, a nove do líder Manchester City. Os Diabos Vermelhos também acumulam quatro jogos sem vitórias em todas as competições e já foram eliminados da Copa da Liga Inglesa para o Derby County.





