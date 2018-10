Lopetegui é demitido do Real Madrid, e Solari assume como interino

O Real Madrid formalizou aquilo que já era esperado nas últimas 24 horas e oficializou a demissão de Julen Lopetegui nesta segunda-feira. O treinador já balançava no cargo diante dos maus resultados das últimas semanas e não resistiu à goleada sofrida para o Barcelona na véspera. A passagem relâmpago do técnico espanhol durou 135 dias, e o argentino Santiago Solari, do Castilla, time da base que disputa a terceira divisão, assume como interino em seu lugar.





- Esta decisão, adotada do mais alto nível de responsabilidade, visa mudar a dinâmica da equipe, enquanto todos os objetivos desta temporada ainda são alcançáveis. O Conselho de Administração entende que há uma grande desproporção entre a qualidade técnica do elenco, que tem oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo inédito na história do clube, e os resultados obtidos até o momento - diz a nota oficial do Real Madrid.





Do céu ao inferno





É a segunda demissão de Lopetegui em um intervalo de cinco meses. Até o início de junho, quando recebeu o convite para substituir Zidane à frente do Real Madrid, ele estava prestes a comandar a seleção de seu país numa Copa do Mundo. Foi quando a Real Federação Espanhola decidiu demiti-lo, na véspera do Mundial na Rússia, por conta do acordo com a diretoria merengue.





Na tabela do Campeonato Espanhol, o Real vem de um empate e quatro derrotas nas últimas cinco rodadas e caiu para a oitava colocação, com 14 pontos. É a primeira vez, desde 2009, que o atual tricampeão europeu perde três partidas seguidas na competição nacional. Após a derrota para o Barcelona no clássico de domingo, o volante Casemiro tentou amenizar a responsabilidade do treinador.





"Não podemos falar do treinador porque somos nós jogadores os culpados. Não estamos jogando bem e precisamos trabalhar para melhorar", completou Casemiro.





Segundo MisterChip, especialista em estatísticas na Espanha, nunca antes um treinador do Real Madrid foi demitido 11 semanas após estrear no cargo. Depois de conquistar uma invencibilidade de 20 jogos sem perder à frente da Espanha, ele deixa o Real com seis vitórias, dois empates e seis derrotas em 14 partidas.





Além dos fracassos em campo, há a questão de Vinicius Junior. Segundo o jornal "El País", a diretoria merengue não ficou nada satisfeita com o fato de o treinador ter relacionado o brasileiro para o clássico deste domingo e depois deixá-lo fora do banco, sobretudo depois de recorrer da suspensão pelo vermelho recebido em jogo do Castilla no fim de semana passado.





Técnico interino





Ex-jogador da geração dos galácticos, Santiago Solari assume interinamente o clube a partir desta terça-feira. Ele atualmente comanda o Castilla, o que pode representar mais chances para Vinicius Junior no time principal. Afinal, ambos trabalharam juntos algumas vezes nesta temporada em jogos do Real B, e o brasileiro tem prestígio no time com o argentino, bem diferente do que mostrava o histórico com Lopetegui. Também não está descartada a possibilidade de Solari ser efetivado no cargo.





A diretoria trabalha com outros dois nomes para o cargo: Roberto Martínez, técnico da Bélgica, e Antonio Conte, ex-Chelsea e Juventus. O nome do italiano apareceu inicialmente como favorito, mas fato de ele ter tido uma passagem turbulenta pelo vestiário dos Blues, onde jogou o goleiro Courtois, por exemplo, é um dos motivos para o negócio estar travado – assim como o tempo de contrato e valores pedidos pelo italiano. Ele está desempregado desde o fim da última temporada, mas ainda tem questões legais a resolver com os ingleses.





O canal italiano "Sport Mediaset' aponta que o treinador "pensou muito" após iniciar a negociação e decidiu recuar. A princípio, os motivos não seriam econômicos, e, segundo o canal, há a chance de Conte ter ficado inseguro por não ser uma unanimidade dentro do vestiário merengue.





Globo Esporte