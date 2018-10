Mané faz dois, Liverpool goleia o Cardiff e dorme na liderança do Campeonato Inglês

O Liverpool encerrará o fim de semana como líder do Campeonato Inglês. Com dois gols de Sadio Mané, os Reds golearam o Cardiff City por 4 a 1, neste sábado, fora de casa, e tomaram a ponta da tabela da Premier League, ao menos temporariamente, ultrapassando o Manchester City. Salah e Shaqiri também balançaram as redes, e Paterson fez para o Cardiff.





A goleada fora de casa faz com que o Liverpool assuma a liderança do Campeonato Inglês, ao menos até a próxima segunda-feira. Os Reds agora têm 26 pontos, deixando para trás o Manchester City, que tem 23 e só enfrentarão o Tottenham na próxima segunda-feira. Caso o time de Guardiola tropece, a equipe de Klopp será a nova dona da ponta da classificação da Premier League.





Em um dia que o ataque do Liverpool não foi tão preciso, Sadio Mané teve papel decisivo para garantir a vitória de sua equipe. Depois de Salah abrir o placar, e o Cardiff pressionar, foi o senegalês que apareceu em uma jogada individual para marcar o segundo gol. Na reta final do jogo, o camisa 10 marcou o último da partida e selou a goleada - chegando a sete gols em 12 jogos na temporada.





O Liverpool contou com três jogadores convocados por Tite em campo neste sábado para superar o Cardiff: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino. O goleiro pouco foi testado durante a partida, enquanto o volante teve uma boa atuação, aparecendo bem nos desarmes. O atacante foi participativo como sempre, embora não tenha sido protagonista ao atuar mais aberto, com Salah centralizado.





Autor do primeiro gol do Liverpool na partida, Mohamed Salah balançou as redes pela terceira partida consecutiva, chegando a quatro gols em três jogos. O Faraó agora tem sete gols na temporada, em 14 confrontos, sendo o artilheiro dos Reds em 2018/19, ao lado de Mané.





Globo Esporte