Marc Márquez vence Grande Prêmio do Japão e é pentacampeão da Moto GP

Marc Márquez segue surpreendendo o mundo da motovelocidade. Mesmo largando em sexto, o jovem piloto espanhol de 25 anos venceu o Grande Prêmio do Japão, neste domingo, e conquistou o pentacampeonato da MotoGP. Com isso, Márquez, que deslocou o ombro na comemoração, empatou com Mick Doohan no número de troféus, e agora só tem menos títulos que Gioacomo Agostini, com oito, e Valentino Rossi, que tem sete.





O pentacampeão largou em sexto e antes de terminar a primeira volta já brigava com Andrea Dovizioso pela liderança e assim foi até conseguir ultrapassar o adversário de vez a quatro voltas do fim. Na penúltima volta, Dovizioso caiu, e o caminho ficou aberto para o título de Marquez. O britânico Cal Crutchlow chegou em segundo e o espanhol Alex Rins, em terceiro.





- Eu me sinto muito bem. Trabalhei muito duro durante todo o final de semana. Estava me esforçando muito. Estou decepcionado porque o Dovizioso merecia estar aqui no pódio - comentou o pentacampeão, que subiu no pódio com um fliperama que reproduziu sua vitória e a festa de sua conquista.





Com o título conquistado três etapas antes do fim da temporada, Marc Márquez se torna o mais jovem piloto a se tornar pentacampeão. Valentino Rossi era o detentor da marca, com 26 anos. O feito foi tão festejado que o jovem piloto acabou deslocando o ombro quando estava comemorando.





Em 10 anos na motovelocidade, o espanhol conquistou sete títulos incluindo outras categorias, além de bater quase todos os recordes de precocidade existentes. Marc já supera em dois títulos o seu compatriota Jorge Lorenzo: um de 125 c.c. (2010), outro de Moto2 (2012) e cinco de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017 e 2018).





Confira o resultado da corrida:





1. Marc Marquez (Honda) 42m36.438s

2. Cal Crutchlow (LCR Honda) +1,573

3. Alex Rins (Suzuki) +1,720

4. Valentino Rossi (Yamaha) +6,413

5. Álvaro Bautista (Ducati) +6.919

6 Johann Zarco (Yamaha) +8,024

7 Maverick Vinales (Yamaha) +13,330

8 Dani Pedrosa (Honda) +15.582

9 Danilo Petrucci (Ducati) +20,584

10 Hafizh Syahrin (Yamaha) +24,985





Confira a classificação do campeonato:





1. Marc Marquez (Honda) 296 pontos

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 194

3. Valentino Rossi (Yamaha) 185

4. Maverick Vinales ( Yamaha) 155

5. Cal Crutchlow (LCR Honda) 148

6. Johann Zarco (Yamaha Tech3) 133

7. Danilo Petrucci (Ducati Pramac) 133

8. Jorge Lorenzo (Ducati) 130

9. Alex Rins (Suzuki) 118

10. Andrea Iannone (Suzuki) 113





Globo Esporte