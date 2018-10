Marcelo Demoliner perde para franceses e fica com o vice no ATP da Antuérpia

(Foto: Divulgação / European Open)









Foram sete vitórias consecutivas desde a volta às quadras após uma lesão muscular, mas Marcelo Demoliner não conseguiu manter a sequência na decisão do ATP da Antuérpia, na Bélgica. Neste domingo, o gaúcho, ao lado do mexicano Santiago González, foi derrotado pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, e ficou com o vice-campeonato.





Apesar do resultado negativo, Demoliner deve manter o embalo rumo ao top 50 da ATP. Atualmente em 67º no ranking, o gaúcho garante uma subida de sete posições nessa próxima semana, se tornando o 60º. Ex-número 34 do mundo, o duplista passou um período turbulento na atual temporada, quando ficou boa parte do ano sem um parceiro fixo até se juntar com González.





O jogo deste domingo foi decidido nos detalhes. No primeiro set, a partida seguia equilibrada e sem chances de quebra até que os franceses tiveram duas oportunidades no 4/4 e não desperdiçaram: conseguiram o break e sacaram firmes para fechar em 6/4.





A segunda parcial seguia em ritmo parecido, mas dessa vez foram Demoliner e González quem chegaram a ter um break point no 4/4. No entanto, Mahut e Vasselin salvaram para se manterem à frente. No 11º game, os franceses conseguiram uma quebra de zero e sacaram sem dificuldades para selarem o título com 7/5.





