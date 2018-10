Médicos pedem paciência a Messi, que tem dificuldades de dormir após lesão no braço

Paciência. Isso é o que pedem os médicos a Lionel Messi, que ficará fora dos gramados por, no mínimo, três semanas devido a fratura no braço direito. A lesão aconteceu no último sábado durante a vitória do Barcelona sobre o Sevilla. Segundo o diário catalão “Sport”, Messi está com dificuldades para dormir por conta das dores e também por conta da ansiedade.





De acordo com a publicação, que divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens de Messi de tipoia, o argentino não está acostumado a ficar parado. Ainda mais por conta do bom começo de temporada que vinha fazendo. E, também, pela quantidade de jogos importantes que perderá por conta da lesão.





Ao todo, se as três semanas de recuperação se confirmarem, Messi perderá seis jogos, entre eles dois compromissos pela Champions contra a Internazionale (clube que Messi nutre certo sentimento de “vingança” por conta da eliminação nas semifinais da edição de 2010 da Liga) e o superclássico contra o Real Madrid.





Contando com a data Fifa (dias reservados aos jogos das seleções nacionais), Messi, que já tinha dito antes da lesão que não atuaria mais pela Argentina em 2018, tem a expectativa de retornar aos gramados contra o Atlético de Madrid, dia 24 de novembro.





Globo Esporte