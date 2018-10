Na repescagem, Filipinho derrota Samuel Pupo e se junta a Medina e Wilson no 3º round em Peniche

(Foto: WSL / Poullenot)









Na briga pelo título mundial de surfe, Filipe Toledo abriu a disputa da repescagem em Peniche, Portugal, em uma bateria diante do compatriota Samuel Pupo. Filipinho não teve uma atuação brilhante, mas conseguiu a classificação. Ele abriu a disputa pegando um bom tubo que valeu 8.17 e praticamente selou sua vaga para o terceiro round. Apesar de tentar muito, inclusive com um aéreo que não acertou por pouco, o adversário não conseguiu notas altas. Dessa forma, Toledo segue vivo na competição, bem como seus rivais pelo caneco da temporada, Gabriel Medina e Julian Wilson, que já tinham conquistado a classificação ao vencerem na estreia do torneio lusitano.





- Foi bem difícil digerir na primeira rodada. Só quero agradecer pela oportunidade. Me sinto muito abençoado de ter conseguido pegar essa onda - comentou.





Wiggolly Dantas está fora da competição. Ele foi derrotado por Kolohe Andino, dos Estados Unidos. O mesmo ocorreu com . Willian Cardoso, por sua vez, segue vivo. O surfista desbancou Keanu Asing, do Havaí. Michael Rodrigues tirou Miguel Pupo da competição. As atividades já foram encerradas nesta terça-feira e se iniciam às 3h45 na quarta com a bateria de Adriano de Souza contra Joan Duru, da França.





Gabriel Medina (51,770 pontos), Filipe Toledo (51,450) e o australiano Julian Wilson (47,125) são os três que ainda brigam pelo título da temporada (Julian venceu a 4ª bateria e já se classiciou à terceira rodada). Quarto colocado no Mundial, Ítalo Ferreira (33,490) não tem mais como alcançar a liderança, restando ainda a etapa de Pipeline.





Confira as baterias do dia:





Baterias do 1º round





1. Owen Wright (AUS) 6.50 x Ezekiel Lau (HAW) 9.00 x Ryan Callinan (AUS) 9.53

2. Jordy Smith (AFS) 9.73 x Yago Dora (BRA) 5.57 x Keanu Asing (HAV) 4.54

3. Ítalo Ferreira (BRA) 10.94 x Frederico Morais (POR) 6.20 x Wiggolly Dantas (BRA) 4.43

4. Julian Wilson (AUS) 14.50 x Connor O'Leary (AUS) 12.00 x Vasco Ribeiro (POR) 9.47

5. Filipe Toledo (BRA) 9,56 x Tomas Hermes (BRA) 10,50 x Miguel Blanco (POR) 4,17

6. Gabriel Medina (BRA) 13.17 x Patrick Gudauskas (USA) 4.77 x Samuel Pupo (BRA) 6.03

7. Wade Carmichael (AUS) 5.80 x Adrian Buchan (AUS) 9.10 x Miguel Pupo (BRA) 8.30

8. Conner Coffin (EUA) 12.16 x Griffin Colapinto (EUA) 10.17 x Joan Duru (FRA) 3.17

9. Kolohe Andino (EUA) 5.76 x Jeremy Flores (FRA) 1.80 x Ian Gouveia (BRA) 11.50

10. Willian Cardoso (BRA) 7.03 x Sebastian Zietz (HAW) 2.54 x Jesse Mendes (BRA) 8.83

11. Kanoa Igarashi (JPN) 17.77 x Adriano de Souza (BRA) 6.17 x Matt Wilkinson (AUS) 6.77

12. Michel Bourez (PYF) 10.47 x Michael Rodrigues (BRA) 1.67 x Michael February (AFS) 6.73





Baterias do 2º round





1. Filipe Toledo (BRA) 12.67 x 5.03 Samuel Pupo (BRA)

2. Owen Wright (AUS) 9.33 x 7.73 Miguel Blanco (POR)

3. Wade Carmichael (AUS) 8.03 x 7.90 Vasco Ribeiro (POR)

4. Kolohe Andino (EUA) 12.33 x 9.73 Wiggolly Dantas (BRA)

5. Willian Cardoso (BRA) 9.93 x 8.67 Keanu Asing (HAV)

6. Michael Rodrigues (BRA) 13.00 x 10.10 Miguel Pupo (BRA)

7. Adriano de Souza (BRA) x Joan Duru (FRA)

8. Sebastian Zietz (HAV) x Matt Wilkinson (AUS)

9. Jeremy Flores (FRA) x Michael February (AFS)

10. Griffin Colapinto (EUA) x Patrick Gudauskas (EUA)

11. Ezekiel Lau (HAV) x Connor O'Leary (AUS)

12. Yago Dora (BRA) x Frederico Morais (POR)





Baterias do 3º round





1. Ítalo Ferreira (BRA) x TBD

2. Kolohe Andino (EUA) x TBD

3. Jordy Smith (AFS) x TBD

4. Conner Coffin (EUA) x TBD

5. Michel Bourez (PFR) x Michael Rodriguez (BRA)

6. Gabriel Medina (BRA) x Ryan Callinan (AUS)

7. Filipe Toledo (BRA) x TBD

8. Kanoa Igarashi (JAP) x TBD

9. Wade Carmichael (AUS) x TBD

10. Owen Wright (AUS) x TBD

11. Willian Cardoso (BRA) x TBD

12. Julian Wilson (AUS) x TBD





