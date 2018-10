Nadal desiste de Paris e Djokovic volta a ser número 1 do mundo após dois anos

O tênis terá um novo líder do ranking a partir da próxima segunda-feira. O espanhol Rafael Nadal anunciou de última hora que não vai jogar o Masters 1000 de Paris e, assim, o sérvio Novak Djokovic retomará o topo da classificação da ATP.





Atual número 1 do mundo, Nadal não jogava desde o US Open, em setembro, por causa de uma lesão no joelho, mas viajou para a França para disputar o torneio e lutar pela liderança contra Djokovic. O sérvio precisava de uma campanha melhor no torneio para destronar o rival. Minutos antes da estreia do espanhol, no entanto, veio o comunicado oficial da desistência por uma lesão no abdômen.





O vencedor de 17 Grand Slams ainda admitiu que não sabe se joga para o ATP Finals, torneio dos campeões que encerra a temporada, que começa dia 11 de novembro.





- Nos últimos dias, comecei a sentir o abdomên principalmente quando sacava. Eu me consultei com o médico e ele me recomendou que eu não jogasse. Não sei. Eu peço desculpas, mas não posso responder isso. Eu vou dia a dia, assim como fiz durante toda minha carreira. Neste tipo de coisa, preciso estar checando diariamente em como esse tipo de coisa melhora - disse na coletiva de imprensa.





A última vez que o natural de Belgrado ocupou o topo foi em 31 de outubro de 2016. Ele chegou a sair do top 20 em junho deste ano, mas conseguiu uma recuperação impressionante. Subiu 20 posições (era 21º) para voltar à liderança do ranking em menos de cinco meses. Foi campeão de Wimbledon, do Masters 1000 de Cincinnati, do US Open e do Masters 1000 de Xangai. Djokovic soma 19 vitórias consecutivas no circuito e busca a vigésima amanhã contra o bósnio Damir Dzumhur.





Foi a segunda desistência do dia nos jogos importantes de Paris nesta quarta-feira. Mais cedo, o canadense Milos Raonic, adversário de Federer, também desistiu. A torcida francesa vaiou quando a organização anunciou que o espanhol também não jogaria.





O tunisiano Malek Jaziri (55º da ATP) herdou a vaga do líder do ranking na chave principal de Paris e estreia contra o espanhol Fernando Verdasco (27º).





Globo Esporte