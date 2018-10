Neymar reclama de objetos lançados pela torcida do Olympique: "Falta de respeito"

Ser vaiado por torcedores adversários já é comum para Neymar, acostumado a ser o centro das atenções e atrair a animosidade dos rivais na arquibancada. Neste domingo, no entanto, parte da torcida do Olympique de Marselha não se liminou às vaias ao camisa 10 do Paris Saint-Germain. Em duas oportunidades na vitória por 2 a 0 do PSG, o brasileiro teve dificuldade para bater o escanteio no Vélodrome por causa de objetos lançados pelos fãs do Olympique.





Após a partida, Neymar reclamou da atitude da torcida adversária:





- É uma falta de respeito, não só comigo mas com os próprios jogadores do Marselha, com o futebol. Acho que isso não é o correto, mas é com as autoridades. Não só o árbitro, mas as autoridades que comandam a liga. O futebol francês tem que tomar alguma decisão, porque acho que isso não pode acontecer.





Segundo Neymar, esse é um problema recorrente no Vélodrome. Olympique de Marselha e PSG têm, hoje, a maior rivalidade no futebol francês.





- Toda vez que a gente vem jogar aqui ficam tacando coisas, é perigoso. Tacaram uma garrafa, se pega na cabeça é um corte. É perigoso e eu não concordo, espero que façam alguma coisa - completou o craque brasileiro.





O PSG está sobrando no Campeonato Francês. Com 11 vitórias e 100% de aproveitamento, é o líder isolado com 33 pontos, oito à frente do vice-líder Lille. Com a vitória deste domingo, o PSG se tornou apenas a segunda equipe na história a conseguir vencer as 11 primeiras partidas de um campeonato nacional entre as cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), igualando o recorde de melhor arranque do Tottenham, no Campeonato Inglês de 1960/1961. O PSG terá a chance de se isolar na próxima sexta-feira, quando receberá justamente o vice-líder Lille no Parc des Princes.





- A gente fica feliz com os resultados, com as vitórias que a nossa equipe vem conquistando. Sabemos que não é suficiente, a gente não quer parar por aqui, quer aumentar nosso recorde - afirmou o camisa 10.





Globo Esporte