Nova corrida de rua feminina chega a São Paulo

Depois do sucesso no Rio de Janeiro, no último dia 14, o Circuito Bella chega a São Paulo para uma edição do Parque Ecológico do Tietê, no dia 04 de novembro. A nova corrida feminina é um evento do Projeto Vida Corrida, liderado por Neide Santos. O circuito busca valorizar a beleza feminina e tem como objetivo promover a importância da prática esportiva para a qualidade de vida da mulher.





Além da corrida, as participantes terão acesso à diversas informações sobre a saúde da mulher, com temas como TPM e menopausa, além de exames preventivos, como do Câncer de Mama, reforçando a importância do autoexame. “Queremos que todas as mulheres tenham acesso à informações importantes para se cuidar cada vez mais. E o esporte é uma ferramenta muito importante para isso”, explica Neide Silva, idealizadora do Projeto Vida Corrida.





A prova, que é comercializada pela Norte Marketing Esportivo, é um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte e, por isso, tem taxas de inscrições bem acessíveis: R$20, para ambas as distâncias. As inscrições podem ser feitas no http://www.circuitobella.com.br/sao-paulo/





O Kit das atletas vem com camiseta, sacola, número de peito e medalha pós prova. Além disso, as participantes terão acesso ao Espaço Bella Spa, com massagem e crioterapia para os pés, e o Espaço Bellissima, com dicas de auto maquiagem e de cuidados diários com a pele.





Serviço

Circuito Bella





Data: 04/11/2018

Horário da largada: 07h (chegar com 30 minutos de antecedência)

Local: Parque Ecológico do Tietê